Un episodio totalmente lamentable fue el que vivió una jugadora de futsal del club Trinidad este miércoles cuando estaba por sumarse al entrenamiento habitual con sus compañeras. La joven, de tan sólo 22 años, fue increpada y agredida por una profesora de las inferiores que le pegó un par de trompadas que la dejaron con una hinchazón en la frente. Después de haber sido golpeada, la chica decidió realizar la denuncia policial y tiene temor de que se vuelva a repetir en el tiempo que le queda en el club.

La jugadora Y.R. (el medio se reserva la identidad) contó a DIARIO HUARPE la desagradable situación que vivió cuando faltaban pocos minutos para el inicio del entrenamiento, en horas de la tarde. “La profe de inferiores había terminado el entrenamiento con las más chiquitas, se me acercó y me golpeó. Me recriminó que supuestamente yo le hablaba a su novia, que es mi compañera de futsal desde hace tres meses. La última vez que hablé con mi compañera fue en diciembre del año pasado para pasarle el link de un grupo de WhatsApp”, aseguró.

La joven añadió que mientras la profesora le recriminaba, también la agredía verbalmente y que le pegó un par de trompadas, al tiempo de que la agresora comenzó a tironearla de los pelos. Por suerte, sobre la cancha de futsal, a unos pocos metros, había otras tres compañeras y un hombre que las separaron para que la jugadora no siguiera recibiendo agresiones.

“Me quedé helada. Una de las chicas me agarró, me llevó para el baño, mientras la profesora seguía amenazándome que a la salida me iba a seguir golpeando y que donde me cruzara, me agarraba”, contó la jugadora de Trinidad, quien comentó que desde hace tiempo desea irse del club porque no la pasa bien.

Después del hecho, Y.R. decidió llamar a la Policía tras la insistencia de sus compañeras, quienes le manifestaron que no se quedara sin hacer nada. Ante la llegada de los efectivos, los trabajadores le dijeron que debía hacer la denuncia en la Comisaría 3ª y por eso llamó a su padre, quien la acompañó hasta la seccional ubicada en la zona de Trinidad.

Por este motivo, la jugadora de las leoncitas espera que las autoridades policiales y quienes están a cargo del futsal femenino del club tomen cartas en el asunto. En ese sentido, declaró que si bien la venía pasando mal dentro del club, nunca había pasado algo tan extremo como este episodio. “Una compañera me pateaba en los entrenamientos con mala leche, pero lo de hoy pasó todos los límites. Tengo miedo”, aseveró.

La deportista manifestó que delante de sus compañeras y los técnicos le solicitó a la mujer que está a cargo de la “Agrupación 10 de marzo”, que maneja el futsal femenino de Trinidad, que espera que le dé su pase porque ya no aguanta más dentro del club. “Agradezco que había otras compañeras para frenar a esta chica porque si yo estaba sola, no sabría qué podría haber pasado. Tengo mucho miedo”, indicó.

Finalmente, dijo que después del lamentable episodio que vivió no recibió ningún llamado por parte del club, pese a que estaba shock al momento de hacer la denuncia. “Sólo deseo que esto no vuelva a pasar y que haya algún tipo de contención para que esto no se repita. No quiero seguir entrenando en Trinidad”, cerró Y.R.