Pese a que ya pasaron más de dos semanas desde que comenzó el otoño, las altas temperaturas siguen vigentes en San Juan, y este domingo no será la excepción. El pronóstico del tiempo anticipa que será una jornada cálida y despejada.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), anunciaron que este domingo los sanjuaninos tendremos una jornada moderadamente calurosa que alcanzará los 31 °C, con cielo despejado, y prácticamente sin presencia de viento.

Publicidad

Durante la tarde el cielo estará algo nublado, pero vale aclarar que no hay probabilidades de lluvias. En tanto que durante la noche, se espera un mínimo descenso en la temperatura que llegará a los 25º C.

Por su parte, en un nuevo inicio de semana, el próximo lunes 8 de abril será una jornada muy similar a la de este domingo. Se espera una temperatura mínima de 15º C y una máxima de 32º C, con cielo despejado durante la mayor parte del día. Para el martes 9, se espera el ingreso de un frente frío con fuertes vientos del sector sur, que harían descender la temperatura hasta los 23º C de máxima.