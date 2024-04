Luego de un gran paso por México representando al país en un certamen internacional, el DJ de San Juan, Martín Riveros, regresó a la provincia y fue recibido por un buen número de angaqueros, quienes colmados de orgullo, lo llevaron de caravana por las calles del departamento.

Pese a que no obtuvo el resultado pretendido, a Riveros nadie le quita el mérito de haber sido elegido entre miles de DJ’s para representar al país en el Promises Latinoamérica, que tuvo 1.118 participantes, y del cual el angaquero quedó entre los cuatro primeros.

Al llegar a su Angaco natal, el DJ sanjuanino fue recibido por familiares, amigos, e incluso varios vecinos curiosos que no quisieron perderse la oportunidad de darle la bienvenida al orgullo de la comuna. Fue tanta la efusividad que Martín fue subido en la caja de una camioneta y paseado por todo el departamento, mientras recibía aplausos y halagos de sus coterráneos.

Durante la noche del viernes, Riveros compartió un video desde el aeropuerto de Lima antes de embarcar con destino a Mendoza, y en el posteo se lo ve muy emocionado al decir: “Fue un viaje muy cansador, pero valió la pena el esfuerzo por toda la gente que conocí y los lugares hermosos que visité. La gente de México tuvo un gran trato, me pedían fotos, me seguían en las redes, me decían que he hecho un buen trabajo, así que estoy muy feliz por eso. Nunca me había pasado algo así en la vida y que me ocurra en este momento es algo increíble que me hace ver que todo valió la pena“.

Riveros logró cumplir el sueño de viajar a otro país para hacer lo que más le gusta, agarrar la consola, componer y tocar, sobre todo música electrónica. Vale destacar que el joven tiene un estudio musical en su propia casa, y es profesional desdeel año 2018, dedicando su vida en un 100% a esta actividad.