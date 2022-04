Propietarios de camiones tomaron distancia del reclamo de colectiveros y aseguran que hay gasoil

El panorama económico es diverso, a tal punto que hay sectores que atraviesan por lo mismo, pero presentan visiones diferentes de la realidad. En las últimas horas, hubo algunas líneas de la Red Tulum que redujeron su frecuencia por falta de gasoil. El Gobierno mediará para garantizar el abastecimiento, aunque desde la Unión Propietarios de Camiones, su titular opinó que actualmente hay combustible.

José Maldonado aseguró en diálogo con One News que hasta hace dos semanas tuvieron algunos inconvenientes con el combustible. Esto llevó a cortes en algunas rutas nacionales y el faltante de despacho de granel, pero explicó que ahora los proveedores están cumpliendo.

“El que lo sufre mucho es el que anda por la zona norte del país. Ahí hay un poco de sobreprecio”, mencionó.

El referente indicó que ahora pagan el combustible a precio estipulado. Además, sostuvo que terminó el cupo que en algún tiempo establecieron las estaciones de servicio para mitigar el faltante de gasoil y suplir la demanda entre los usuarios.

“Esta semana no hubo este problema. Las estaciones de servicio se quedaban sin combustible y le iban cargado poco”, recordó.

Maldonado marcó una diferencia entre las condiciones actuales y las que se daban hasta hace algún tiempo atrás. Si bien ya no existe cupo y para él no hay faltante de combustible, reconoció que antiguamente cargaban con tarjetas especiales que cada petrolera les entregaba. Estas tenían un precio diferencial debido a la cantidad de litros que necesitaban, pero ahora eso ya perdió vigencia y el valor es el mismo que paga un particular.

Al mismo tiempo, el empresario remarcó que la compra a granel –la que tradicionalmente realizan para suplir la demanda– estaba con un porcentaje más bajo que el combustible que se conseguía en surtidor, aunque ahora está un poco más caro.

Explicó que los valores rondan los $118 a $121 el litro, esto también marca la diferencia con los expresados por el titular de ATAP, Ricardo Salvá, quien aseguró que el gasoil que requieren las unidades del transporte público aumentó en un 50% y pasó a estar a $153.

Pese a marcar que ya están con una demanda cubierta casi normal, Maldonado dijo que, analizando lo que se da en diferentes sectores en todo el país, nota que “no hay expectativa de que esto se mejore”. En ese punto, sostuvo, entre risas, que los camioneros están acostumbrados a todo.

Las cubiertas, la principal preocupación

El titular de la Unión Propietarios de Camiones precisó que las cubiertas aumentaron considerablemente. Además de subir el precio también marcó que hay faltante de las primeras marcas. “Venimos desde un largo tiempo sin conseguir cubiertas”, dijo. Agregó que las que están en el mercado “no aguantan nada”.

Maldonado comentó que las que se consiguen actualmente son chinas y no tienen una duración como la que ellos están acostumbrados. Otro problema tiene que ver con los repuestos que son nacionales y muchas veces no coinciden con lo que ellos necesitan, pero tampoco pueden recurrir a otros países por los frenos a la importación.

Sobre el tema precios, el referente sostuvo que no son valores reales. Actualmente, figuran entre $120.000 a $140.000 los que son chinos y aquellos de marca llegan a un valor de entre $180.000 a $200.000. Las alarmas se encendieron entre los particulares debido a que estos costos se traspasaron directamente a los fletes, que durante el año ya se encarecieron.