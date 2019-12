Proponen elecciones anticipadas en Irak ante la falta de acuerdo para nombrar al primer ministro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La máxima autoridad religiosa chiita de Irak, el ayatollah Ali al Sistani, propuso hoy convocar a nuevas elecciones para solucionar la crisis en el país, después de que anoche expirase el plazo para nombrar un primer ministro sin que los partidos políticos llegasen a un acuerdo.



"Para salir de la crisis actual y evitar ir a lo desconocido o al caos o matarnos entre nosotros hay que volver al pueblo a través de elecciones anticipadas, tras imponer una ley justa y formar una comisión electoral independiente", dijo en un sermón el representante de Al Sistani, jeque Abdel-Mahdi al Karbalai.



Las palabras de Al Sistani se conocieron tres semanas después de la dimisión del primer ministro Adel Abdel Mahdi, forzada por graves protestas ciudadanas en reclamo de empleo y mejoras en los servicios públicos.



La protestas, iniciadas el pasado 1 de octubre, han desatado, además, una grave crisis política en Irak.



Anoche expiró el plazo para nombrar un sustituto sin que los diferentes partidos políticos lograsen un consenso sobre quien debe ser el nuevo primer ministro, por lo que el Parlamento postergó la decisión para el domingo próximo.



Sadeq al Huseini, líder de la alianza Al Fath, la segunda fuerza más votada en las elecciones de 2018, consideró que la postergación tiene un lado positivo.



"La llegada de una persona que no esté acordada por la calle iraquí creará un problema más grande que la permanencia de un gobierno en funciones", argumentó Al Huseini, citado por la agencia de noticias EFE.



Por su parte, Ahmed al Yaburi, diputado de la coalición Fuerza Iraquí, a la que pertenece el presidente de la cámara, aseguró que las consultas continúan en el "tiempo adicional" que consiguieron hasta el domingo.



Hasta ahora, un gran número de candidatos fue rechazado por las distintas bancadas.



Al Yaburi reconoció que siguen lejos de un acuerdo, pero insistió en que el presidente iraquí, Barham Saleh, está tratando de encontrar a un candidato que cuente con el apoyo del pueblo y no sólo de los partidos.



Saleh dio a las bancadas partidarias un plazo de dos días, hasta el próximo domingo, para seguir con las consultas y encontrar un candidato de consenso, amparado en que el Tribunal Federal considera que los fines de semana no cuentan en los plazos oficiales.



El fin de semana en Irak, como en la mayoría de países musulmanes, es el viernes y el sábado.