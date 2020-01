Proyecto de Ley de Sustentabilidad busca otorgar a Guzmán respaldo para negociar la deuda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El proyecto de Ley de Sustentabilidad de la deuda pública externa -que será tratado mañana por la Cámara de Diputados- faculta al ministro de Economía, Martín Guzmán, a través de la entidad que representa, para negociar los títulos emitidos por la Argentina bajo ley extranjera, entre los aspectos más relevantes del texto.



La iniciativa prevé en uno de sus artículos, que será el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, quien determine el monto final a renegociar, de un universo posible de cerca de US$ 140.000 millones emitidos bajo ley extranjera, que representan el 44,9% del total de la deuda pública argentina.



Cabe destacar que de ese universo posible, los tenedores privados poseen alrededor de US$40.000 millones, mientras que el resto está en manos de dependencias públicas u organismos internacionales.



En este marco, cobra relevancia el tope de comisión que podrán cobrar los asesores, bancos colocadores y otros intermediarios que participen de este proceso, que será "a precios de mercado" y que no podrá ser mayor al 0,01% de ese monto.



De esta forma, la comisión tope de los intermediarios de la operación no podrá superar los US$40 millones, considerando los valores de la deuda al tercer trimestre de 2019.



Cabe aclarar que para el cálculo de la deuda total arriba expuestos se encuentran excluidos alrededor de US$2400 millones de deuda pendiente de reestructuración, que tiene que ver con la deuda nominal en default del 2001, que representa menos del 1% del monto total.



Tras la reunión de comisión en la que el oficialismo emitió el correspondiente dictamen, el flamante titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, Carlos Heller, se mostró satisfecho con la discusión parlamentaria mantenida hoy, tras la habilitación obtenida para que se trate la iniciativa en el recinto mañana.



"Hay consenso alrededor de la necesidad de renegociar la deuda insostenible y el reconocimiento de que la deuda era impagable fue de la gestión anterior, cuando se anunció el reperfilamiento de la deuda de letras en pesos antes de culminar el mandato, y se iba a enviar por ley un cambio en las condiciones en la deuda de ley argentina e iba a renegociar la deuda extranjera con el FMI", dijo Heller.



El proyecto de ley se inscribe en el marco de la ley de administración financiera que pide que el país mejore al menos dos de tres condiciones que son plazos, tasas de interés y monto de capital.



"Nosotros necesitamos una solución sostenible. Hoy la situación es crítica, la carga de la deuda no se puede sostener”, indicó en su momento Guzmán en la conferencia de prensa en la que presentó el texto enviado por el Ejecutivo.