Pulgar medio arriba: qué opinan ganaderos sanjuaninos sobre las nuevas medidas de Nación

Nación anunció este martes las nuevas condiciones de exportación de carne vacuna, acuerdos de precios y el Plan Ganadero, una serie de objetivos a largo plazo para el sector. Uno de los titulares de la Cámara de Ganaderos de San Juan, Omar Zamorano, opinó sobre las medidas y dijo a DIARIO HUARPE quién, a su parecer, ganó la pulseada en el tema exportaciones.

El aspecto más esperado del acuerdo anunciado este martes tenía que ver con la exportación de carnes. Es que durante las últimas semanas el Gobierno prohibió la venta al exterior y esto causó hasta un paro nacional de hacienda. Finalmente anunciaron la apertura de mercados nuevamente, pero con “condiciones”.

Zamorano explicó que lo que pasó a nivel nacional deja la situación prácticamente en las mismas condiciones que estaban. “Los cortes que no permitirán exportar ya no se vendían a otros países”, aseguró. Es que los países que consumen carne argentina suelen elegir algunos cortes, entre los que por ejemplo la costilla, uno de los que más salen, no están incluidos.

“Creo que el anuncio tiene que ver con mostrar un triunfo”, opinó el sanjuanino y agregó que “tiene más que ver con sumarse un punto y decir ‘gané’”. En cambio, aseguró, la restricción no generó buenos resultados, no hizo bajar el precio de los cortes y si tuvo un costo en los mercados externos. “Los compradores no entienden de políticas ni de triunfos, lo único que les importa es tener la carne cuando ellos acuerdan”, aseguró.

Donde sí encontró una buena señal fue en el anuncio del Plan Ganadero, que promete incentivos al sector para que crezcan la cantidad de productores. Aunque aseguró que se podría hacer más.

“El plan le da un aliciente al productor que está con dudas sobre invertir, porque se siente estimulado cuando ve que el Gobierno invierte en el sector”, opinó Zambrano. Pero también dijo que espera que haya más ayuda para los que son medianos a medianos grandes.

Es que si bien han anunciado subsidios y ayudas los sectores chicos a medianos, es el que tiene ya una inversión ya en movimiento y necesita hacer el salto el que, según Zamorano, “puede hacer la diferencia y puede traccionar al resto”.

Como ejemplo el empresario se refirió al sector ganadero de Valle Fértil, que está en crecimiento pero necesita dar un salto que es muy caro en cuanto a calidad genética, de instalaciones, de adquisición de animales e incluso algunas obras como el alambrado de campos de varios kilómetros. Para estos productores, que son los más grandes de la provincia pero recién alcanza a producir un 10% del consumo local, créditos a tasas bajas harían la diferencia.

“Es algo que pondría como positivo, pero necesitamos pegar el otro salto” resumió Zamorano, y agregó que ahora subimos un escalón, pero tenemos que seguir subiendo”. También remarcó que los ganaderos sanjuaninos tienen un apoyo desde el gobierno local que pocos tienen, pero que aun así están muy atrás en comparación con otros sectores productivos, como el tomate o la uva.

Los anuncios de Nación, en detalle:

Nuevas normativas para exportar

Reapertura gradual de las exportaciones

Se podrá exportar hasta el 50% del volumen mensual promedio exportado en 2020.

Rige hasta el 31 de agosto.

Transitoriamente no podrán exportarse determinados cortes

Hasta el 31 de diciembre no se podrá vender al exterior: media res, cuartos con huesos y 7 cortes (asado, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta y vacío).

Monitoreo coordinado sobre el tema

Se crea una Mesa de Coordinación Sectorial, encabezada por el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Mayor fiscalización

Se profundizarán los controles sobre el sector exportador.

Nuevas medidas para evitar posible subfacturación y desalentar las maniobras ilegales.

Plan Ganadero

En los próximos 30 días se pondrá en marcha el Plan Ganadero, la elaboración está a cargo de los Ministerios de Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca.

Los principales puntos de este programa serán calibrados con los sectores productivos de la cadena cárnica que participaron de la reunión de este martes. El objetivo de mediano plazo es aumentar la producción de carnes, y pasar de las 3,2 millones de toneladas actuales a 5 millones de toneladas por año.

Ampliación del programa de carne a precios bajos

Se extiende a todos los días de la semana las ofertas de cortes a precios accesibles.

Los precios son hasta 45% más bajos que los valores actuales.

Los cortes son: