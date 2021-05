Frigoríficos y ganaderos sanjuaninos tomaron medidas y afirman que no faltará carne

A mitad de camino de los 7 días de paro del sector ganadero, los peores augurios no se cumplieron en San Juan y las carnicerías todavía están vendiendo cortes de vaca al público. Empresarios ganaderos, faenadores y de frigoríficos hablaron con DIARIO HUARPE y detallaron por qué si desde el pasado viernes 21 no entran vacas desde la pampa húmeda, todavía no hay faltantes como temían que podía pasar.

En San Juan están casi todas las etapas productivas que llevan a la existencia de carne vacuna. Lejos del modelo de hace algunas décadas, cuando casi toda la producción vacuna era exclusiva de Córdoba, La Pampa y Buenos Aires, en los últimos años han crecido los emprendimientos ganaderos locales. También existe una planta de Faena y Frigorífico sanjuanina que hizo el Estado y gestionan privados, hay productores engordando y faenando y el sector de distribuidores frigoríficos también ha crecido. Todos estos actores tomaron medidas que, aseguran, servirán para amortiguar el paro nacional ganadero.

Aun así, las decisiones que llegan de parte de los grandes productores ganaderos de las provincias del Este impactan directamente en San Juan. Desde el pasado viernes no entra a la provincia ganado vivo y prácticamente no ha entrado carne para la venta.

Antonio Parra, propietario de uno de los frigoríficos más grandes de la provincia, aseguró que tanto él como la mayoría de sus colegas, tienen stock de carne asegurado. “Aprovechamos que el anuncio fue un día y medio antes del paro y compramos la cantidad que usualmente vendemos en una semana, por lo que, si hay venta normal, no habrá desabastecimiento”, explicó el sanjuanino.

Que los frigoríficos hayan conseguido la carne de otras provincias antes del paro es clave para que las heladeras de las carnicerías sigan teniendo oferta. Es que el 85% del consumo sanjuanino está abastecido por otras provincias. Según Parra, las carnicerías han consultado con preocupación, pero hasta el momento no han tenido problemas.

“Podría faltar si los clientes salen a stockearse, a comprar más de lo normal para freezar”, aseguró. La mayoría de los frigoríficos ha comprado el equivalente a lo que necesitan una semana. Como el próximo lunes está anunciado el fin del paro, volverán a distribuir el próximo lunes y la cadena se reestablecería, aseguró Parra, al menos para su sector. “Como mucho puede haber faltante de algunos cortes el lunes o el martes, si es que hay que esperar la distribución”, dijo.

La planta de faena, trabajando casi con normalidad

En San Juan existen distribuidores que venden carne “del día”, ósea faenados en el momento. Este sector podía ser uno de los más afectados porque al no llegar novillos por el paro no iban a tener qué vender en el día a día. Pero otra vez el tiempo de aviso y una movida anticipatoria hizo que el golpe no fuera ni tan fuerte ni inmediato en San Juan.

Jorge Icazzati, quien está a cargo de la gestión de la Planta de Faena y Frigorífico ubicada en Rawson, que es del Estado pero lo gestionan privados, contó a este medio que se anticiparon apenas se anunció el paro y compraron ganado de a pie para todos los días que se vienen.

A esto se suma que los ganaderos sanjuaninos, si bien no producen volúmenes grandes igual son parte de la cadena y son la mayoría pymes, han decidido seguir vendiendo animales para faenar.

Si la entrega de animales desde las provincias de la pampa húmeda se restituye el lunes, el efecto en la planta será mínimo. Esto se ha notado también en el interés que despertó este centro de faena y distribución. “Estamos proveyendo normalmente a nuestros clientes, aunque con un ingreso menor de animales, pero con la hacienda garantizada. Esto ha hecho que nos consulten frigoríficos de afuera que quieren comprar” aseguró Icazati. Por el momento, la planta seguirá proveyendo a San Juan.

Pero tanto frigoríficos como la planta estatal han tenido que pagar precios más altos para poder mantener el abastecimiento. Según Parra los distribuidores nacionales les han trasladado aumentos del 2 o 3% por el kilo de carne ya faenada e Icazzati acusó precios más altos que llegaron hasta el 12%.

Ambos coincidieron que estos aumentos deberían retrotraerse en las próximas semanas, cuando se normalice el comercio de novillos y carne, por un efecto de oferta y demanda. “Al productor no le va a convenir guardar los animales más tiempo, porque ya tienen los que iban a sacar esta semana y los que entrarán, así que tal vez baje el precio”, analizó Parra.

Criadores y ganaderos “de engorde”, los más complicados

Mientras el consumidor sanjuanino todavía tiene disponible carne para comprar y los frigoríficos esperan una mejora relativamente rápida, son los empresarios ganaderos productores los más preocupados. DIARIO HUARPE habló con Omar Zamorano y Juan Gallardo, integrantes de la Cámara de Ganaderos, y ambos temen que los problemas vayan acumulándose.

Juan Gallardo es el propietario de Gapal, una empresa ganadera que se dedica al engorde y faena de vacunos en la provincia. Este empresario aseguró que han decidido seguir sacando animales a la venta, pero lo que realmente les preocupa es que dentro de 15 se queden sin recambio de cabezas. Este tipo de empresa compra novillos a otros puntos y ahora están utilizando y no reponiendo con ganado nuevo.

“Este es un sector muy castigado”, reflexionó el sanjuanino. Además, no compartió la mirada optimista de los dos primeros entrevistados y dijo que “si el mercado no se repone rápido va a costar mucho volver a los precios anteriores”. Él también asegura haber tenido aumento en el precio de los animales antes del inicio del paro y ha llegado a pagar hasta un 15% más.

Omar Zamorano, que se dedica a la cría de ganado, coincidió en que es poco probable que haya desabastecimiento, pero también auguró que las medidas nacionales no tendrán buenos resultados. Es la idea de prohibir la exportación de carne para saturar al mercado con animales y bajar el precio no es viable, según el empresario.

“La carne que va a exportación es de animales que pesan entre 500 y 600kg, mientras los de consumo interno apenas superan los 400kg”, detalló. Como ejemplo, el ganadero dijo que “una punta de espalda que para venta local pesa 2,5kg para el mercado extranjero es de 4kg, nadie consume acá los cortes tan grandes”.

Para el sanjuanino prohibir la exportación solo saturará de animales que no se pueden vender localmente el mercado y lo único que va a lograr es desinversión. Para este productor hay dos herramientas que pueden servir: sincerar el mercado y que los cortes que no se exportan, como el asado, sean más baratos, y mejorar la inversión, ya que la productividad argentina es la mitad de la que podría ser. “Hace falta que dejen a los empresarios trabajar tranquilos”, opinó.