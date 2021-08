Quattropani sobre el sistema acusatorio: “No hay ninguna pelea entre jueces y fiscales”

Este jueves se cumplieron seis meses de la puesta en marcha del sistema acusatorio adversarial en San Juan y el fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, salió enérgicamente a defenderlo contra aquellos que “intentan hacer creer que no funciona”. El jefe del Ministerio Público aseguró que el nuevo modelo Penal es “lo que más garantías ofrece”, ponderó la celeridad que trajo en el trámite y resolución de las causas y sostuvo que “a pesar de algunas versiones tribunalicias de pasillo , no hay ninguna pelea entre jueces y fiscales”. Si bien se negó a nombrar a alguien, fue un tiro por elevación para los abogados penalistas cuestionan los procedimientos del sistema.

Quattropani habló en la presentación de las estadísticas que dejó en su primera etapa de vida el sistema acusatorio. Junto a él estuvieron el secretario de Seguridad de la provincia, Carlos Munisaga; el jefe de Policía, Luis Martínez. Los números revelan que en 180 días, el nuevo paradigma permitió que resuelvan 650 causas, lo que da un promedio de 3,6 por día, un resultado inédito para el fuero Penal (Ver Cifras).

Las declaraciones de Quattropani se dieron en medio de un clima enrarecido entre algunos actores judiciales, todo a partir del profundo cambio de facultades que implica el sistema acusatorio. Ahora, todas las medidas investigativas son propiedad de los representantes del Ministerio Público y los jueces se limitan a fallar y custodiar la legalidad del proceso.

La tensión se incrementó en los últimos días, a partir de algunos fallos de magistrados que rechazaron los acuerdos de juicios abreviados firmados entre el fiscal del caso y la defensa del imputado. Fueron los primeros en ese sentido, ya que la gran mayoría de las condenas dictadas a través de ese mecanismo no tuvieron objeciones de los jueces.

Quattropani le quitó dramatismo a la cosa y se mantuvo firme en que “es lamentable que algunos digan que hay un ejército de fiscales y un ejército de jueces, porque no es así”. Según el funcionario, “cada uno cumple una función muy importante y es normal que en algunos casos no haya coincidencia, eso es normal, así funciona el sistema”.

Consultado acerca de los autores de la comidilla tribunalicia, el jefe de los fiscales aseguró que no dirá quiénes son porque “no me gusta generar escándalo”.

“Claramente las versiones de pasillo existen, hay cabecitas traviesas y otros por ignorancia… yo lo que digo es que no es así, digo que hay que sumar y no restar”, Eduardo Quattropani.

Las eípticas menciones del titular del Ministerio Público tienen como depositarios algunos litigantes del fuero Penal que por lo bajo sostienen que hay malestar en los jueces por una avanzada de los fiscales. Otros profesionales hablan públicamente, como el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, Fernando Castro, quién sostiene que en el sistema acusatorio hay un exceso de presiones preventivas y juicios abreviados.

Sobre las prisiones preventivas, Quattropani aseguró que en el viejo sistema, que convive con el acusatorio, “los jueces dictan prisiones preventivas y no dicen durante cuánto tiempo, hay prórrogas por un año más y en algunos casos se llega a los 3 años de prisión preventiva”. Eso, lo contrató con el nuevo modelo: “Estamos pidiendo prisiones preventivas por un mes, por 60 días, por un año como máximo y resulta que ahora hay excesos, no, no, había excesos y desmadres en el viejo sistema”.

Respecto a los fallos que no convalidaron juicios abreviados suscriptos por los fiscales, Quattropani señaló que “los jueces tienen facultades para homologar o no un acuerdo". También opinó de la primera resolución de ese tenor en el acusatorio, dictada por el magistrado Diego Sanz: "Si entiende que no hay delito, no hay delito, somos respetuosos de los jueces”.

Apoyándose en las estadísticas (ver Cifras), Quattropani pidió “defender el sistema acusatorio” por la efectividad que está mostrando en la política de persecución criminal y habló del equilibrio que ofrece para respetar los derechos de los imputados: “En el viejo sistema, el juez investigaba y pedía la detención con el control de nadie, hoy los fiscales le tiene que pedir al juez, eso es garantía”.

Eduardo Quattropani

“El sistema acusatorio está hecho para que los fiscales trabajen más que los jueces, no porque los jueces sean vagos, sino porque el sistema es así”.

Carlos Munisaga

“En la provincia no se puede hablar de puerta giratoria cuando vemos estos números del sistema… aquí hay un sistema distinto”