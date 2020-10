Qué dice la comunidad homosexual después de "la unión civil" del Papa Francisco

El Papa Francisco dijo este miércoles en un documental que “las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios. No se puede echar de la familia a nadie. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil”.

Estas declaraciones parecen traer cambios, sin embargo, esta misma expresión ya fue utilizada por el papa en el debate del matrimonio igualitario. Para visibilizar la repercusión, DIARIO HUARPE habló con algunos referentes del colectivo LGBTIQ+.

Cambios en el horizonte

"Histórico", así lo define Daniel Olivares, la persona detrás de Dany Love que habló en Yo Te Invito, programa que se transmite por Telesol. “Ahora es una caricia para muchas familias, por la iglesia se han sentido mal durante generaciones. Eso, ahora, puede cambiar”, dijo.

Esta persecución, rechazo y desaprobación podía estar arraigada a fundamentos religiosos, sobre esto agregó: “El sentimiento de culpa mayor nuestro es darte cuenta que sos gay y que todo tu entorno rechaza esa condición humana.”

Para Daniel este hecho significará cambios en los hogares. “Hay mucha gente que es fanática de la religión, lo más importante es que esos fanáticos van a cambiar su cabeza”, aseguró.

Una vieja jugada

En San Juan hay población sexodiversa creyente, así lo afirma Daniel Rojas, secretario de Aequalis, organización que se encarga de educar sobre diversidad y temas relacionados a la comunidad LGBTI+.

“Lamentablemente somos pocos, pocas y poques (sic) los creyentes, porque la iglesia se ha encargado años y años de expulsarnos. Hay puto católico, hay torta católica, hay trava católica también,(sic) pero somos minoría”, afirma Daniel.

Según el secretario, esta es una buena noticia que puede alegrar a muchas parejas en el mundo, porque permitiría acceder a un derecho civil como pensiones, obra social y si uno enviuda, podría ser heredero.

Daniel cuenta que este tema no es nuevo para la comunidad. "No nos sorprendió que hablara de unión civil. ¿Por qué? Porque con la ley de unión civil no se puede adoptar hijos, por ejemplo. Entonces nosotros íbamos a ser una pareja, no una familia. Él siempre votó junto a la CHA (Confederación de Homosexuales de Argentina) por la unión civil para no reconocer los derechos.”

Para Daniel "esto es una actitud demagógica, que busca disminuir el repudio del pueblo ante una institución oxidada".

Nada oficial

DIARIO HUARPE intentó dialogar con monseñor Jorge Lozano, pero al no ser un documento oficial del Papa, no emitieron comentarios.