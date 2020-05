Qué dicen los audios que involucran a los 2 médicos con la cuarta infectada

Tras el cuarto caso de coronavirus en San Juan, la Justicia puso la lupa de la investigación en 2 médicos que según dicen están ligados a la médica infectada de 42 años. Esa relación quedó registrada en varios audios que conectan a la jefa de Infectología del Hospital Marcial Quiroga, Rosa Contreras, con la hermana del transportista que se convirtió en el tercer caso.

Primer audio

Rosa Contreras: “Laurita mira ahí hablé con Javier Porras (coordinador de vuelos sanitarios) dice de traerlo, no hay problemas, que él ya tiene planeado traerlo el lunes. Lo que necesita es para tranquilidad del 107 y no sé y no sé cuánto y cuando venga no quede en aislamiento… yo ya le dije que le mandé las capturas de pantalla de la infectóloga de allá que lo estaba viendo, que tiene todos negativos, pero igual voy a esperar a mañana y me voy a volver a meter para saber si ya lo cargaron. Antes del lunes en la tarde cuando lo trasladarán ya tiene por lo menos uno, me piden uno más".

"Si está se lo paso inmediatamente y bueno si está se quedan todos más tranquilos para directamente cuando venga a internarse no venga a aislamiento, viste o de última lo traes y le harán un hisopado acá y se quedan todos más tranquilos, pero es una barbaridad de hisopados, lo van a dejar sin cerebro de tanto meterles hisopos, ¡cuatro hisopados ya!”.

Segundo audio

Rosa Contreras: “Laurita quien te pide dos, porque la otra, cuando venga… yo igual. Ahí yo le he pedido a la infectóloga que le suba los resultados, pero sino decime quien te pide lo otro porque la última le hacemos uno acá cuando llegue y listo. Se hacen tantos (hisopados) al pedo al personal asintomático… no le vas a hacer a un paciente cuando llegue y así se quedan tranquilos viste y acá en dos días lo tenés. Ya está, va no fue el COVID y está la historia clínica y está todo…”

Tercer audio

Rosa Contreras: “Me haces empanadas tres meses seguidos si lo convenzo, me escuchaste…”

Cuarto audio

Rosa Contreras: “Laurita que oco* bol* se quiere morir la infectóloga de allá, porque lo han tenido sin aislamiento, me estás matando con esto que me estás diciendo… me quiero morir… ya estoy llamando al hospital. Supongo que usan barbijos como todos los servicios, igual me preguntó si está bien, tiene tres PCR incluso al alta le hicimos uno, a todo el mundo que le hicieron tres PCR le dieron negativo, ¡no puede ser!... Estaba como loca… tranquila, nada… que salga todo bien".

AUDIOS