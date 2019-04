Qué funcionará y qué no por el paro del martes

Este martes 30 de abril habrá un paro convocado a nivel nacional por diferentes centrales obreras del país. En San Juan ya hay diferentes sectores que han declarado su intención de trabajar o no durante la protesta. La huelga fue convocada a nivel nacional por el camionero Hugo Moyano, secundado por los sectores bancarios y metalmecánico. A estos referentes se suman las CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli junto a más de 80 regionales de la CGT y otras decenas de gremios de diferentes rubros.

Qué dicen los gremios

En las últimas horas los gremios de camioneros, la Asociación Bancaria, también parara por eso no habrá atención en las entidades financieras. Otro gremio que se suma a la medida es el de los pilotos de aviones nucleados en APLA, mientras tanto desde Aerolíneas Argentinas aseguraron que no reprogramarán vuelos ya que no todos los gremios del sector se han sumado a la medida de fuerza.

Los choferes de colectivos nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) trabajarán con normalidad durante toda la jornada. Esto aplica a los servicios de corta distancia, también todas aquellas empresas que prestan servicio contratado.

Los docentes de primaria nucleados en UDAP si pararán en adhesión a la medida convocada por la Ctera. Los docentes de escuelas primarias agremiadas en Sadop se sumarán a la medida de fuerza aunque aún no determinan si pararán o implementarán otra forma de protesta.

En el caso de los empleados públicos, la mayor parte están afiliados a UPCN desde donde confirmaron que trabajarán con normalidad. El gremio ATE en cambio se se sumará al paro.