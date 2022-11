Una de las premisas de la gestión del gobernador Sergio Uñac es la de mantener el equilibrio fiscal de las cuentas públicas. Este mandato lo tienen más que sabido en el Ministerio de Hacienda y por eso es que en las últimas semanas intensificaron los controles en todas las carteras para evitar que se incumpla con este principio.

La ministra de Hacienda, Marisa López, contó que "estamos finalizando el año con equilibrio fiscal. Para conseguirlo decidimos endurecer los controles sobre todos los ministerios para evitar que haya desfasaje que atente con este objetivo".

La funcionaria detalló que "los controles se dan porque en muchas carteras buscan terminar el año con los objetivos anuales que se plantearon y en muchos casos no tuvieron todos los recursos en tiempo y forma para hacerlo. Esto suele generar que se animen a invertir más e impacta sobre el equilibrio que buscamos".

El objetivo de sostener el equilibrio en un contexto de crisis económica y de alta inflación suma desafíos para conseguirlo. Sobre esto, López afirmó que "cuando proyectamos el año económico lo hacemos teniendo en cuenta los datos de recaudación nacional. Pero en este contexto hubo momentos en que recibimos menos que la inflación y por eso es que debe ir calculando las cuentas para sostener todo".

Como ejemplo de las readecuaciones que deben ejecutarse desde el Estado provincial para no sufrir en el equilibrio fiscal, la ministra Marisa López recordó que "cuando se inició con el confinamiento por la pandemia de Covid-19, tuvimos una caída drástica de la recaudación por el parate de la actividad. Si nosotros no hubiéramos tenido un monitoreo permanente en los ministerios y no hubiéramos reaccionado a tiempo con los ajustes necesarios, no podríamos haber amortiguado las consecuencias como lo hicimos".

El equilibrio fiscal resguarda el Fondo Anticíclico

Mantener las cuentas saneadas en la Provincia le permite al Estado sanjuanino seguir sin tocar el Fondo Anticíclico que se creó en la primera gestión de Gioja. Este dato no es menor, ya que utilizar estos recursos hablaría de que la crisis económica es muy pronunciada.

Según la ley, para utilizar el Fondo Anticíclico se requiere "la una caída de recursos del último mes debe ser menor que el promedio de los últimos seis meses. Esta situación no se ha dado, incluso no tuvimos caída en la recaudación hasta el momento”, explicó la ministra de Hacienda.

Actualmente, la Provincia requiere de $18.000 millones para cubrir las dos grillas salariales como determina la norma. Es decir que a fin de año, las cuentas deben tener estos fondos para cumplir con la ley.