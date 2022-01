Qué piensan los legisladores oficialistas sobre el acuerdo cerrado con el FMI

Eran las 10 de la mañana de este viernes cuando el presidente Alberto Fernández anunció que la Argentina alcanzó un acuerdo para el pago de la deuda de 44.000 millones de dólares que la gestión de Mauricio Macri contrajo con el FMI. Tras este anuncio, este diario consultó a los legisladores nacionales que forman parte de las filas oficialistas para saber qué piensan sobre lo acordado con el organismo de crédito internacional.

Este diario intentó contactarse con los diputados oficialistas Walberto Allende y Graciela Caselles, pero no respondieron. Los que si contestaron fueron la senadora Cristina López y la diputada Fabiola Aubone a quienes se sumó el diputado José Luis Gioja quien publicó un mensaje en sus redes celebrando el acuerdo y asegurando que esto servirá de punto de inicio para el crecimiento.

Fabiola Aubone: “Estamos muy contentos por el acuerdo”

DIARIO HUARPE habló con la diputada nacional por San Juan, Fabiola Aubone. La legisladora afirmó que, desde el bloque, están muy contentos por haber logrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En la mañana de este viernes, el Ministro de Economía, Martín Guzmán, dio algunos detalles con respecto al pacto que logró la Argentina con el organismo internacional y confirmó que “no habrá ajustes para poder pagar la deuda”.

A esto se refirió Aubone y dijo que se siente con optimista con respecto a un trato sin ajustes para los argentinos y argentinas. “En los dos años y pico que lleva de gestión el gobierno, siempre trató de llegar a un convenio que no perjudicara a ningún argentino. El objetivo fue, siempre, pagar nuestra deuda sin generar ajustes”, sostuvo.

Ante la duda de cómo procederá el país para saldar la deuda, la diputada planteó que aún falta conocer los detalles pormenorizados del trato. Sin embargo, asegura que efectivamente el pacto no dañará los bolsillos de los argentinos.

Finalmente, comentó que espera que la semana que viene se pueda tratar el acuerdo en las sesiones extraordinarias. “Creemos que la semana que viene ya estaremos en Buenos Aires para tener las charlas necesarias para comprender los detalles del tratado. Febrero es un mes muy corto y hay muchas cosas para tratar en la Cámara de Diputados, pero entendemos que este es un tema de suma urgencia”, declaró.

López: “Cualquier deuda que se contraiga de aquí en más tiene que pasar por el Congreso”

Otra legisladora que opinó sobre el reciente acuerdo del FMI con el Gobierno nacional es la senadora del Frente de Todos Cristina López, quien celebró el convenio anunciado en conferencia.

“Es esperanzador que se llegue a un acuerdo porque no es fácil y hay muchos intereses de por medio. El interés de argentina era acordar porque si no se llegaría a una situación de default”, expresó la senadora.

Para López esta negociación le dará espacio a la Argentina para crecer y sin condicionamientos o recetas impuestas. “San Juan está muy bien a pesar de todo. Si los condicionamientos son muy fuertes y verticales repercutiría en la provincia”, aseguró López.

Por otro lado, hizo un llamado a la oposición y los invitó a estar más atentos porque este endeudamiento durará muchos años. Además, cuestionó la forma en qué se concretó el acuerdo entre el FMI y la gestión de Cambiemos. “Cualquier deuda que se contraiga de aquí en más tiene que pasar por el Congreso , cosa que no paso en el pacto del Fondo y Macri”, concluyó.

Gioja: "Hoy se dio un paso trascendental para el futuro del país"

Los argentinos podemos estar tranquilos que Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Martín Guzmán y todo el equipo del Gobierno Nacional hizo un trabajo titánico para lograr que al país se le permita seguir creciendo para pagar la deuda.

La deuda que nos dejó la gestión pasada se convirtió en nuestra segunda pandemia. Festejamos que se logró un acuerdo que no nos asfixia. Las familias argentinas son la prioridad para este Gobierno y hoy quedó demostrado.

¡A seguir trabajando todos juntos por un gran futuro!