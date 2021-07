Qué piensan los sanjuaninos sobre la vacunación a menores de edad

Este viernes el Gobierno Nacional anunció que esperan que la semana que viene se pueda comenzar con la vacunación contra el Covid-19 para todos los menores de 12 a 17 años. Este diario salió a preguntarle a los sanjuaninos qué piensan sobre esta iniciativa y si están o no de acuerdo con colocarle una vacuna a los chicos.

El Ministerio de Salud de la Nación comunicó que la Agencia Europea de Medicina (EMA) aprobó hoy la vacuna del laboratorio Moderna para menores entre 12 y 17 años. Dicha autorización posibilita el comienzo en Argentina de la vacunación para jóvenes, adolescentes y niños con factores de riesgo.

La metodología que se utilizará se definirá la próxima semana. Es que el martes, la ministra de Salud Pública de San Juan, Alejandra Venerando, se reunirá con autoridades nacionales y sus pares del todo el país en el Cofesa, para definir los grupos y la estrategia de implementación y definir el inicio de la vacunación para este grupo priorizado en todo el país.

En un relevamiento callejero realizado por DIARIO HUARPE la mayor parte de los consultados en el relevamiento callejero se mostró a favor de la colocación de la vacuna, ya que consideraron que es una forma de evitar que los chicos se enfermen de gravedad y, principalmente, para evitar que puedan seguir contagiando el coronavirus.

"Estoy de acuerdo, me da un poco de miedo porque uno que es grande no se quiere vacunar por tantas cosas que se dicen, es más que nada inseguridad yo tengo cuatro y los vacunaría. Estoy esperando ponerme mi vacuna también", aseguró Diana Romero.

En la vereda de enfrente se encuentra Alejo de 18 años quien opinó que no le parece conveniente que los chicos se vacunen. "No creo que sea buena. Son muy chicos como para tirarlos así en la cama, porque tiene efectos secundarios la vacuna y me parece que tendrían que esperar creo que debería seguir siendo para más de 18 años", opinó.

El tema de la vacunación para menores de edad es algo de lo que se viene hablando desde hace tiempo, especialmente desde que Estados Unidos concretó la donación de más de tres millones de vacunas moderna para la Argentina.

Hace pocos días la ministra Venerando se refirió al tema y explicó en rueda de prensa, que serán cerca de 85.000 los jóvenes que podrían acceder a la vacunación.

La funcionaria precisó que primero contemplarán a los niños que tengan comorbilidades, es decir, patologías de base que ante un posible contagio de coronavirus puedan complicarse con su cuadro sanitario. Por este motivo, Venerando destacó que ya están trabajando en la confección del sistema de inscripción.

Sin más detalles, pero evaluando las experiencias anteriores, los jóvenes deberán completar un formulario con sus datos y en el caso de presentar una enfermedad tendrán que certificarla con un documento expedido por el médico de cabecera, que en este caso sería el pediatra.