Que sí, que no, que sí...finalmente Tobías Martínez viaja a San Nicolás

Cambia, todo cambia. Así fue el agitado día que tuvo el piloto sanjuanino Tobías Martínez, ya que el lunes le había confirmado a este medio que iba a estar presente en el debut después de la pandemia del TC Pista Mouras en el circuito de San Nicolás. Pero en el mediodía de hoy esa información cambió rotundamente, ya que no iba a poder viajar por razones de operativo.

"Estoy un poco triste y enojado, porque está la vuelta del TC Pista Mouras y teníamos la posibilidad de ir, hasta ayer martes teníamos casi todo confirmado, pero bueno, por cuestiones de traslado y que tenía que viajar sólo muchas horas, además no se sabe cuando podría llegar a ser la próxima fecha después de este fin de semana, se habla del 27 de septiembre, otros dicen que esa fecha no sería. Entonces como yo tengo que regresar a la San Juan y hacer cuarentena 14 días y, no me conviene volver. Yo si viajo, tengo que quedarme hasta la próxima fecha en Buenos Aires que no se cuando sería, por eso está bastante engorroso el tema, más que nada porque no se dan a conocer las fechas del calendario, más que nada por cuestiones de los autódromos, no por la ACTC, por eso tengo que seguir entrenándome, practicando para volver más fuerte", había dicho Tobías Martínez cuando confirmaba que no viajaría.

Pero sobre las 19.30 la decisión de Tobías volvió a cambiar. En esa oportunidad confirmó que si viajará a San Nicolás, debido a que consiguió un lugar adónde quedarse en Buenos Aires, para poder estar toda la semana y volver a correr la próxima semana.

"Ahora puedo decir que cambió el panorama de mi viaje, estaré corriendo el fin de semana en el TC Pista Mouras en San Nicolás y si la próxima semana, el 27 se hace la próxima fecha, también podré estar. Así que intentaré adaptarme lo mejor posible a la pista, a pesar que ya la conozco cuando corría en la Fórmula, pero ahora voy en auto con techo. Así que estoy contento con la vuelta del automovilismo y mucho más de confirmar que podré correr en el regreso de la categoría. Sobre las 5 de la mañana de este jueves viajaré y veremos cuantas horas le metemos hasta San Nicolás, espero todo vaya bien", confirmó la presencia Tobías.

