Quedó vacante la mitad del cupo de un programa que protege empleos en San Juan: reabren inscripciones

La previsión del Gobierno fue mayor a lo que se tradujo posteriormente en números. En mayo las autoridades lanzaron el programa Proteger Empleo para sostener económicamente a todos aquellos trabajadores, de rubros no esenciales, que se vieron perjudicados por la pandemia de coronavirus. El objetivo inicial era alcanzar a 10.000 empleados y 5.000 entre autónomos y monotributistas, aunque las cifras indicaron que solamente se anotaron 7.400, es decir, menos del 50%. Esto generó una vacante que ahora quieren llenar. Por este motivo, reabrieron las inscripciones para que más sanjuaninos sean beneficiados.

“El objetivo es seguir ayudando a la gente que la está pasando mal y hay muchos que no se inscribieron porque no les llegó la información o no juntaron los papeles”, contó a DIARIO HUARPE Eduardo Danna, titular de la Agencia Calidad San Juan.