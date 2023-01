Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano

En la gala del día de ayer se llevaron adelante las nominaciones en vivo, y al finalizar Santiago del Moro ingresó la casa de Gran Hermano y le comunicó a los participantes quienes quedaron en placa. Con la espontánea de Camila y la votación inesperada de Daniela se vio una placa difícil.

Los nominados de esta semana son: Thiago, Agustín, Nacho y Camila. En la gala de esta noche Maxi deberá salvar a uno y los otros tres esperarán por la definición del público en la gala de eliminación del día domingo.

Publicidad

La nominación de Daniela

Esta semana, Daniela volvió a nominar sabiendo que ingresó gracias al público y le dio un voto a Thiago. No satisfecha, salió del confesionario y le dio un beso. En el estudio de Gran Hermano, el público estalló al grito de "Vengañela".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El plan de Maxi líder

El participante le confesó a Lucila "La Tora" que deseaba que alguien fuerte vaya a placa a ver si era bancado por la gente o no. Se refería a Thiago y dijo que no creía que pueda evitar la placa esta semana, tras haber confesado votar al conejo, no ser líder y no haber estado nunca en placa se ganó los votos de varios compañeros. De esta manera, esta semana por primera ver recibió votos en sus tres meses dentro de la casa de Gran Hermano y también le tocó estar nominado.