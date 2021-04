Quiere evitar que su pareja aborte: la medida cautelar fue hecha en el Juzgado de Familia

Una mujer pidió a una obra social, establecida en San Juan, la autorización para hacerse un aborto en una clínica privada, pero su esposo no quiere que se practique la interrupción voluntaria del embarazo porque él quiere ser padre. Para ello contactó a un grupo de abogados para que estudien las medidas a solicitar o presentaciones a realizar en la Justicia. La abogada Mónica Lobos confirmó a DIARIO HUARPE que este miércoles presentó una medida cautelar en el Juzgado de Familia para que se “proteja el embarazo” hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Si bien la letrada tiene fe de que esta presentación salga con una resolución favorable para el hombre que “quiere ejercer su derecho a la paternidad”, estudia junto a un equipo de profesionales presentar otros recursos en la Justicia sanjuanina.

El hombre y la mujer (de quien se resguarda su identidad por pedido expreso) estaban casados, pero después de que el primero tomara conocimiento de la decisión de su pareja, se separaron.

“Es un papá que está presente, que quiere que nazca su hijo, que quiere proteger a su hijo y que está en este momento devastado por la posibilidad de perderlo”, dijo la abogada Lobos, que representa su causa.

“Acá nos encontramos con una colisión de derechos efectivamente, acá hay un derecho a la vida de su hijo, que es una persona que tiene derecho a nacer y un papá que tiene el derecho a ejercer su responsabilidad parental, que tiene ese derecho de proteger, cuidar, educar a su hijo, y que pueden ser vulnerados por la muerte del niño”, explicó la letrada.

“Pedimos que se proteja la vida del niño y que la obras sociales, como cualquier entidad pública o privada se abstengan de realizar la práctica porque están vulnerando estos derechos”, resaltó después.

“En los fundamentos de la Ley Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) la vida del niño como ‘derecho a la vida’ no es un ‘derecho absoluto’, sin embargo le otorga a la mujer el ‘derecho absoluto a decidir’. Entonces es una contradicción. El niño por nacer, sujeto de derecho, no tiene ‘derecho a la vida’ porque esto está bajo la decisión de su madre. Puede ser el ‘derecho a decidir’ de la mujer que vaya en contra del derecho del hombre a ‘ejercer de forma responsable su paternidad’. La ‘teoría de los absolutos’ y de ‘mi propio cuerpo’ no aplican porque vale para algunos y no para otros. El niño es una tercera persona”, señaló.

“¿El derecho a decidir es un derecho absoluto?”, añadió como pregunta. “La respuesta evidentemente es no”, cerró y agregó que el “derecho a nacer es esencial”.

La presentación de la medida cautelar en el Juzgado de Familia debe ser sorteada y le puede tocar a los tres jueces que están allí: Marianela López, Gustavo Almirón y Esteban De la Torre.

Para Lobos la Ley IVE es inconstitucional y va contra los principios internacionales. Desde el lado de la Justicia se puede establecer un precedente en la provincia con respecto al derecho que tengan los hombres sobre ejercer su paternidad.