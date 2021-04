Sanjuanino fue a la Justicia para impedir que su pareja se practique un aborto 

Un sanjuanino, que se identificó como Franco pero prefirió no dar su apellido, hizo un pedido a la Justicia sanjuanina para que no le permitan a su ex pareja practicarse un aborto. El hombre recurrió a un juez debido a que no está de acuerdo con la decisión de ella, quien ha dejado en claro que no tiene pensado llevar el embarazo a término.

Franco dio una nota en Radio AM 1020 y dijo que presentó por escrito que él si quiere que siga el embarazo y propuso luego "hacerse cargo por completo del bebé". Como la mujer cursa la semana 12 de embarazo, el hombre dijo que "se les acaba el tiempo" para recibir una respuesta oficial.

Es que la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que votó recientemente el Congreso de la Nación detalla que hay tiempo hasta la semana 14 para realizar el procedimiento.

El sanjuanino decidió hacer público el caso debido a que asegura que ella "tiene todas las de ganar" y también denunció que "solo escuchan a una parte", en referencia hacia el pedido de la mujer. La Ley IVE plantea que es derecho de toda mujer argentina el de decidir si llevar a término o no un embarazo siempre y cuando tome la decisión dentro del tiempo estimado.

En contrapartida, Franco asegura que él sí desea "ser padre, a pesar de que ella ya decidió no parir". En la entrevista dijo que está "haciendo todo hasta lo imposible por ser escuchado, quiero que por favor que la Justicia entienda que estoy pidiendo por la vida de mi hijo".

Por el momento, prevalecería el derecho de la madre, debido a que la ley vigente ampara su decisión. Para que no sea así, la Justicia sanjuanina debería expedirse a favor de Franco. En cualquiera de los dos escenarios, lo que dictamine el juez será fundamental ya que sentará un precedente sobre qué hacer en estos casos.