Racing: Confirmado el equipo para la final ante Tigre

Racing se enfrenta a Tigre el domingo desde las 18.10 por la fecha 24 de la Superliga y Eduardo Coudet, entrenador de La Academia, dio en conferencia de prensa el equipo que saldrá de arranque en Victoria, en el duelo que puede definir el título.

Marcelo Díaz, que recién entrenó con normalidad por primera vez el jueves durante toda la práctica, irá al banco de los suplentes y su lugar lo ocupará Nery Domínguez, que fue el mismo que lo reemplazó ante Belgrano, cuando el chileno sufría la misma molestia física que acarrea desde el encuentro ante Colón en Santa Fe.

"Los once van a ser: Gabriel Arias; Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Alejandro Donatti, Eugenio Mena; Domínguez; Augusto Solari, Matías Zaracho, Pol Fernández; Lisandro López y Darío Cvitanich", confirmó el Chacho ante los medios. El equipo será el mismo que derrotó 1-0 al Pirata en el Cilindro. "Marcelo se ha recuperado de su dolencia, pero la realidad también es que estuvo muchos días entrenando en forma diferenciada y recién hace dos días se ha sumado al grupo. Pongo siempre al que mejor llega. Seguramente va a estar entre los 18 porque es un jugador importante como todos, pero esta vez son otros los que van a participar", aseguró. "Nery y Chelo son jugadores distintos. Hemos jugado con uno y otro y nos ha ido bien con los dos. Todos tienen su importancia y elijo a los que mejor están", agregó el DT.

El Matador viene en levantada y Coudet sabe que no puede confiarse a pesar de que su rival se juega el descenso. "Vamos a enfrentar a un rival muy duro, sobre todo porque viene jugando bien al fútbol. Conozco a Pipo (Gorosito), fue mi compañero y entrenador. Sé que es muy bueno y los dos vamos a intentar jugar. Le encuentro muchísimo mérito por la forma en la que está jugando en la situación en la que está. Como vienen los equipos, en la previa, va a ser un partidazo, y ojalá lo sea. A los dos nos gusta que nuestros equipos jueguen bien. Tengo un cariño muy grande por Pipo y su cuerpo técnico, me hubiera gustado cruzarlo en otro momento", deslizó el entrenador.

Con el parate por la fecha FIFA, la espera para el hincha de Racing fue eterna, pero el técnico se mostró calmo. "Yo me siento tranquilo. Intento transmitir mi experiencia en estos momentos, que me ha tocado vivir muchos como jugador, no tanto como entrenador. El estar tranquilos y trabajar de la mejor manera da sus réditos", aseveró. "Somos un grupo que sostiene un perfil, que nunca se exalta ni se deprime mucho. Alguna estará un poquito más ansioso y otro no tanto, pero sosteniendo una manera de manejarse", añadió.

"Apuntamos a ganar el partido. Si lo hacemos, no dependemos de ningún otro resultado. Mentiría si dijera que vamos a estar 100% al margen de lo que pase con Defensa y Justicia, porque en los dos partidos van a estar atentos a lo que pase en el otro campo. Hay que jugar con eso porque hay resultados que te sirven. Va a ser un juego de ajedrez en las dos canchas", opinó el Chacho, haciendo referencia a que el Halcón, inmediato perseguidor de La Academia, se enfrenta a la misma hora con Unión en Florencio Varela.