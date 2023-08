Racismo y un rezo sorprendente: el mensaje de Rüdiger que es viral

Camino a su segunda temporada en el Real Madrid, Antonio Rüdiger ha vivido todo tipo de situaciones con el club. En una entrevista con la revista GQ España, el reconocido defensor dejó en claro lo que opina sobre el racismo, además de dejar un contundente mensaje sobre lo que hace previo a cada partido que disputa. Como era de esperarse, estos comentarios no pasaron desapercibidos y rápidamente se volvieron virales.

Las palabras de Rüdiger

"Si me preguntas si alguien ha sido racista conmigo en España, la respuesta es no. Hubo un malentendido en Cádiz: se publicó que habían sido racistas conmigo pero yo no escuché que me llamaran "mono" o "megro de mierda" o esas barbaridades que se dicen. Si me preguntas si Vinícius Jr lo sufre, es evidente que sí", fue lo que partió diciendo Rüdiger sobre el tema que tanto ha dado para hablar.

A continuación, el defensor del Real Madrid comentó: "Y cuando le insultan y son racistas con él, automáticamente lo son conmigo, aunque no me lo hayan dicho directamente a mí. Pero esto no es solo un problema que haya en España, pasa en todas parte. El racismo es una falta de educación. Siempre lo he dicho y siempre lo repito. Es importante decir que no son todos los españoles, son algunos idiotas".

"Hay muchos españoles que no toleran el racismo. Es muy importante señalar que los racistas son sólo una minoría en este país, pero necesitan ser corregidos. ¿Cómo acabar con este problema? Lo único que puedo decir es que eduquen a sus hijos en la escuela. Es muy importante que todo el mundo sepa que todas las personas somos iguales", resumió Antonio Rüdiger sobre esta situación muy criticada.

Para cerrar, dijo: "La motivación más importante para mí proviene de mi familia. Ellos ven en mí lo que nadie más ve. Saben mejor que nadie cuando no estoy de buen humor y me ayudan. Para mí la familia es una motivación y es una emoción, es algo que me empuja hacia delante. Si juegas en el Real Madrid y no estás motivado por ello, tienes un problema. Soy musulmán, creo en Dios y por eso me gusta rezar antes de los partidos. Rezo para que todos los jugadores, los de mi equipo y los rivales, no se lesionen y también rezo por todas las personas que han venido a vernos al estadio. No necesito más, solo rezar".