Desde este lunes 14 de febrero los estudiantes de la Universidad Nacional de San Juan podrán volver a disfrutar del almuerzo por montos sumamente económicos. Esto es porque reabrirá el comedor universitario ubicado en El Palomar.

Durante el 2020 y el 2021 el funcionamiento de este espacio no fue el mismo debido a la pandemia. Lo que hicieron para no dejar de brindar el alimento fue entregarles viandas a los solicitantes para que estos las comieran en sus casas y evitar las aglomeraciones de personas. No obstante, en este 2022 volverán las bandejas en esos históricos mesones ya que todos podrán comer ahí directamente.

El secretario de Bienestar Universitario, Lucas Molina Rojo, en la página oficial de la UNSJ hizo referencia al tema y dijo: “Queremos que los chicos se vuelvan a encontrar ahí, que compartan el almuerzo, que se puedan fortalecer los vínculos entre los estudiantes”.

Además, destacó que el comedor está habilitado para quienes fueron becados el año pasado y que esa lista estará vigente a partir de este lunes. “Ese mismo día (lunes 14 de febrero) se va a vender el ticket del abono. Quiero recordar que el precio sigue siendo $10 por comida”, dijo.

En cuanto al horario en el que los interesados podrán asistir a almorzar, será de 12.30 a 14 horas.

Por último, el titular del área de Bienestar Universitario mencionó que están trabajando para inaugurar el Comedor del Complejo Universitario Islas Malvinas, que fue utilizado cómo vacunatorio contra el Covid-19.