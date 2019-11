Reabrió sus puertas el Camping de Villa Observatorio

Luego de meses de trabajo intenso, el intendente de Chimbas Fabián Gramajo y el gobernador Sergio Uñac, dejaron inauguradas las obras del camping de la Villa Observatorio.

El camping cuenta con una superficie de 15.000 metros cuadrados, con cierre perimetral a lo largo de su extensión, un ingreso principal y un ingreso de servicio. Además, cuenta con dos piletas de natación, una para los niños y otra para adultos.

En el lugar también hay un buffet, sanitarios, consultorios para control sanitario, un playón polideportivo y un gran espacio de esparcimiento que incluye parrilleros, hornos de ladrillo, lava platos, solados de hormigón y mobiliarios distribuidos por todo el predio.

El gobernador Uñac en su discurso señaló que “esta obra tiene inversión municipal pero tiene un contenido de previsibilidad y una ayuda del gobernador que viene del municipalismo, que sabe lo que le cuesta a un intendente obtener obra por obra, peso por peso, logro por logro, sueño por sueño y eso es lo que está pasando en la tarde de hoy en Villa Observatorio”.

"Ustedes y me hago parte de esa realidad junto al intendente y sus funcionarios, están cumpliendo el sueño de tener un lugar de encuentro de la familia de Chimbas y por qué no de la familia de toda la provincia de San Juan. Redoblo la apuesta y por qué no de las familias de turistas que ingresan a la provincia de San Juan movilizadas por el desarrollo cultural y deportivo en estos últimos cuatro años que tiene la provincia", agregó el gobernador.