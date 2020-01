Reacciones dispares ante la tensión entre Estados Unidos e Irán

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Países aliados a Irán exigen represalias, mientras que los europeos y organismos internacionales buscan bajar la tensión entre Estados Unidos e Irán, luego del ataque selectivo del viernes pasado, perpetrado por Washington en Irak, donde murió el general Qasem Soleimani, el comandante iraní más poderoso.



El asesinado selectivo de Soleimani y del jefe de una de las principales milicias chiítas en Irak, Abu Madhi al Muhandis, disparó la promesa de una réplica por parte de Teherán y sus aliados.



Luego de que el parlamento iraquí aprobara ayer, en una sesión de urgencia, la expulsión de fuerzas estadounidenses, Países Bajos decidió hoy suspender su misión de entrenamiento de soldados iraquíes que tenía desplegados en ese país.



También la OTAN informó que las actividades de entrenamiento de la Alianza en Irak se reanudarán "cuando la situación lo permita", luego de una reunión extraordinaria de los embajadores de la Alianza celebrada hoy en Bruselas, en la que se le pidió a Irán abstenerse de provocaciones o acciones violentas, informó la agencia de noticias EFE.



En tanto, el clérigo chiíta iraquí Muqtada al Sadr llamó hoy a crear un "regimiento internacional" integrado por las milicias apoyadas por Irán y reclamó el fin de los acuerdos de seguridad con Estados Unidos y la coalición internacional.



El gobernador de la provincia de Sadah, en Yemen, cuyo movimiento hutí es un aliado declarado de Irán en la región, instó a expulsar a todas las fuerzas estadounidenses de Medio Oriente, un pedido similar al que hizo el Líbano, y el jefe político del movimiento político palestino Hamas, Ismail Haniyeh, urgió a "castigar" a los que están detrás de la muerte de Solemei.



Frente a los pedidos de venganza y represalia, el presidente estadounidense Donald Trump tuiteó ayer: "Si Irán ataca a cualquier persona u objetivo de los Estados Unidos, los Estados Unidos responderán rápida y completamente, y tal vez de manera desproporcionada" e insistió hoy con que "Irán nunca tendrá un arma nuclear".



El sábado pasado, Trump había amenazado con atacar 52 sitios iraníes, 22 de ellos inscriptos en la lista de Patrimonio de la Humanidad, por lo que la Unesco le recordó hoy que Estados Unidos firmó una convención para proteger los lugares culturales de la república árabe.



En tanto, el primer ministro británico, Boris Johnson, acordó hoy con su homólogo iraquí, Abdul Madhi, la necesidad de reducir tensiones en la región y trabajar juntos para encontrar un camino diplomático a seguir.



Esto está en sintonía con la declaración conjunta del Reino Unido, Francia y Alemania de ayer, instando a Irán a "volver en plena conformidad a sus compromisos" del acuerdo nuclear de 2015, después de que Teherán anunciase que dejará de cumplir las limitaciones impuestas a su programa atómico.



China consideró que Irán se vio "obligado a reducir su cumplimiento (del acuerdo nuclear) debido a factores externos", pero que también "ha mostrado templanza" y explicó que la "presión extrema" de EEUU es la raíz del recrudecimiento de las tensiones de ese país y el persa.



El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, habló hoy por teléfono con el canciller iraní, Javad Zarif, en la que recalcó la necesidad de rebajar la tensión y lo invitó a Bruselas para ese objetivo y hablar del acuerdo nuclear como del ataque de Estados Unidos en Irak, aunque -según indicó hoy un portavoz de la Comisión Europea- el ejecutivo comunitario aún no recibió respuesta.



Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guettes, pidió hoy que "se ejercite la máxima moderación, se retome el diálogo y se renueve la cooperación internacional" ante las tensiones crecientes en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán, de "consecuencias impredecibles".



Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) realizarán una reunión extraordinaria en Bruselas este viernes, para abordar la situación en Irán y el aumento de la tensión en Oriente Medio.



Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel -país enemigo de Irán- apoyó el ataque contra Soleimani en unas cortas declaraciones el viernes y el domingo pasados, pero no trató más el asunto para "no caer en el juego de Teherán, que culpa de todo lo que sucede" en Medio Oriente a Israel, dijo el experto militar israelí Eran Lerman, citado por la agencia de noticias EFE.



Arabia Saudita, otro importante aliado de Washington, participó de un encuentro con los países del mar Rojo y el golfo de Adén, y se pronunció en contra de una escalada en la región.