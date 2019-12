Real Madrid, con argentinos, arriesga la punta ante Burgos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Real Madrid, con nutrida participación argentina, arriesgará mañana el liderazgo que ostenta en la Liga Endesa de la ACB de básquetbol de España, cuando enfrente al San Pablo Burgos, en uno de los encuentros más atractivos de la duodécima jornada.



El partido se desarrollará en el ex Palacio de los Deportes de la capital española, desde las 20.00 hora local (16.00 de Argentina).



El conjunto ‘merengue’, que reúne una marca de 9-2 y es líder junto al Barcelona, tendrá en sus filas a Facundo Campazzo (ex Peñarol de Mar del Plata), Nicolás Laprovíttola (ex Lanús) y Gabriel Deck (ex San Lorenzo).



El cordobés Campazzo viene de protagonizar un desempeño magnífico en el triunfo sobre Valencia (111-99) por la Euroliga, en donde brindó 17 asistencias en apenas 24 minutos, quedando a apenas dos del record histórico que detenta el armador serbio Stefan Jovic, quien en el 2015 y con la camiseta del Estrella Roja de Belgrado entregó 19 pases gol en un duelo con Bayern Munich.



Por su lado, Burgos, con una marca 7-4, es una de las sorpresas de la campaña y tiene en sus filas al base uruguayo Bruno Fitipaldo (ex Obras Basket).



En tanto, Barcelona, con el aporte del alero cordobés Leandro Bolmaro (ex Bahía Basket), asumirá una cercana visita al Manresa, ubicado en el fondo de la tabla (3-8) y que contará con el concurso de Juan Pablo Vaulet (ex Peñarol de Mar del Plata).



Los demás partidos programados para mañana son: Baskonia (con Luca Vildoza)-Joventut; Estudiantes-Zaragoza (con Nicolás Brussino); Obradoiro-Betis.