Real Madrid, con presencia argentina, no pudo en Alemania por la Euroliga de básquetbol

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Real Madrid, con argentinos, no pudo esta tarde con Bayern Munich y cayó en Alemania, por 95 a 86, en partido correspondiente a la quinta fecha de la Euroliga de básquetbol.



El equipo 'merengue' no logra desplegar un rendimiento consistente en lo que va del certamen continental, a punto tal que reúne un registro 2-3 y está ubicado en el lote de abajo de las posiciones.



El base cordobés Facundo Campazzo (ex Peñarol de Mar del Plata) firmó una buena tarea, con 16 puntos (2-2 en dobles, 2-5 en triples, 6-6 en libres), 6 asistencias y 2 recuperos en 24m., aunque el aspecto deficitario lo entregó las cinco pérdidas de balón.



El alero santiagueño Gabriel Deck (ex San Lorenzo) anotó 3 unidades, tomó 4 rebotes, repartió 3 pases gol y conquistó un robo en los 20 minutos que permaneció dentro del rectángulo del Audi Dome de Munich.



En cambio, el escolta bonaerense Nicolás Laprovíttola (ex Lanús) no fue utilizado por el DT Pablo Laso.



El mejor valor del conjunto español resultó el estadounidense Anthony Randolph, con una planilla de 17 puntos y 10 rebotes.



En Bayern Munich se destacó el pivote norteamericano Gregory Monroe, con 18 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias.



Por su lado, el alero cordobés Leandro Bolmaro tuvo una minúscula participación en la victoria de su equipo, el líder Barcelona, que superó a Valencia, por 83 a 77, en el duelo entre elencos españoles que se dio en el Palau Blaugrana.



El ex jugador de Bahía Basket jugó apenas 5 minutos, al cabo de los cuales aportó 2 puntos (1-2 en dobles, 0-2 en triples) y 2 asistencias.



El escolta estadounidense Cory Higgins anotó 20 tantos y tomó 3 rebotes, mientras que el alero Nikola Mirotic colaboró con 17 unidades, 7 rebotes y 3 asistencias.



Otros resultados: Maccabi Tel Aviv (Israel) 67-Fenerbahce (Turquía) 55; Zalgiris Kaunas (Lituania) 70-Zenit San Petersburgo (Rusia) 82; CSKA Moscú (Rusia) 79-Olympiakos (Grecia) 84.