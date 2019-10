Reclaman $37 millones que Nación no envió para el funcionamiento de una escuela secundaria

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) de Entre Ríos denunció hoy que el Gobierno nacional "no garantiza el sostenimiento de una escuela secundaria" que forma parte de una universidad pública y aseguró que necesita 37 millones de pesos para funcionar.



Se trata de la Escuela Técnica Secundaria de Concordia dependiente de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), que fue creada en 2015 en el marco de un proyecto del Ministerio de Educación de la Nación.



La Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), dependiente de dicho Ministerio nacional, "no consolidó los $34 millones para el pago de salarios" sumados a "tres millones para gastos de funcionamiento", indicó en un comunicado del gremio.



"La escuela se encuentra insertada en una comunidad muy vulnerable" dijo la secretaria general de AGDU Entre Ríos, Patricia Riobó, y aseguró que la faltante del dinero "hace que los docentes no tengan asegurada su continuidad".



"Esto es grave porque pone en riesgo los cargos y también la educación de los chicos", resaltó.



Los fondos "no están incorporados en el presupuesto que el Ministerio de Educación asignó a UNER", por lo que la propia universidad debió cubrir los fondos, agregó Riobó.



Por otro lado, reclamó a la SPU los "fondos de capacitación" de la universidad acordados en la última paritaria nacional.