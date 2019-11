Reclaman a la justicia que permita remover un crucero embargado, anclado en Buenos Aires

La Administración General de Puertos (AGP) y la concesionaria Terminales Río de La Plata (TRP) reclamaron a la justicia que permita la remoción del crucero “RCGS Resolute”, anclado en el puerto de Buenos Aires desde el 4 de noviembre por un embargo judicial sobre la naviera que lo fleta.



Por orden de la Justicia el crucero permanece amarrado en el quinto espigón de TRP, lugar que la AGP y la concesionaria del puerto esperan liberar lo antes posible, ya que en diciembre comienza la temporada de cruceros que necesitan utilizar esa terminal para poder operar en Buenos Aires.



El buque, de bandera portuguesa, es propiedad de la naviera Bunnys Adventure and Cruise Shipping radicada en Bahamas, y operado por la empresa canadiense One Ocean Expeditions, que lo fleta para cruceros de turismo aventura en aguas polares.



El 29 de octubre pasado la empresa turística canadiense emitió un comunicado en sus redes sociales en el que advertía que estaba inmersa en un proceso de reestructuración debido a una crisis económica, y dos días después el “Resolute” quedó retenido en el puerto de Buenos Aires por el reclamo de una empresa proveedora de combustible que exige pagos adeudados.



El interventor de la AGP, Gonzálo Mórtola, contó hoy a Télam que “El Resolute había llegado a Buenos Aires el 19 de Octubre para cargar pasajeros y luego zarpó para Puerto Madryn, pero como ya no pudo cargar combustible allí decidió regresar a Buenos Aires, donde quedó retenido por un interdicto judicial hasta que la armadora del buque acuerde el pago de la deuda con el proveedor de combustible que solicitó el embargo”.



“La medida fue tomada por el juzgado federal Civil y Comercial 6 en su secretaría 12 y si bien nosotros hasta ahora veníamos siguiendo la negociación entre privados para ver qué sucede con el buque, lo que también hicimos junto a TRP fue presentarnos frente a la justicia para pedir que el crucero abandone la terminal”, afirmó.



“El Resolute quedó amarrado en un muelle operativo y si la justicia no lo habilita nosotros no lo podemos mover, y ese es un problema serio porque en diciembre comienza la temporada de cruceros en la que Buenos Aires recibe a 420.000 de los 620.000 turistas que van a llegar a la Argentina por esa vía; la temporada pasada tuvimos que operar hasta con una terminal itinerante en Costa Salguero y este año no vamos a poder atender la demanda si este buque no es removido de la terminal”, indicó el funcionario.



Mórtola sostuvo que “El Resolute está amarrado en el quinto espigón de TRP que ahora cuesta 220 dólares por día, pero a partir del 1 de diciembre con el inicio de la temporada, cuesta 4.000 dólares diarios, y esa es una deuda que se sigue acumulando y no sabemos si la van a pagar”.



“Este crucero tiene un calado de apenas cinco metros, con lo cual creemos que hay muchas alternativas para amarrarlo en otros lugares cercanos, tranquilamente podría ser movido a Puerto Sur junto a los buques del casino flotante”, agregó.



El funcionario aseguró que “es necesario resolver pronto el destino del Resolute, no sólo por los cruceros que pronto van a necesitar la terminal que ahora ocupa, sino que hay que aprovechar que el buque todavía está operativo, porque si la justicia sigue dilatando el traslado se va a perder la posibilidad de que navegue por sus propios medios y ahí todo se vuelve más complicado”.



“En estos últimos cuatro años la AGP removió 27 buques abandonados en muelles operativos del puerto de Buenos Aires, y en el puerto de Mar del Plata hay más de 50 buques abandonados desde 1999, por eso la experiencia nos indica que en muchos casos como este para las empresas lo más sencillo es abandonar el buque y nosotros le estamos advirtiendo a la justicia que necesitamos moverlo antes de diciembre para no afectar la operación turística”, completó.



El “Resolute” es un navío construido en 1991 tiene una eslora (largo) de 124,8 metros y una manga (ancho) de 18 metros y cumple con todas las reglamentaciones actualmente vigentes de acuerdo a las normas de la OMI (Organización Marítima Internacional).