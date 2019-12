Recordatorio de la agencia Télam para el lunes 2 de diciembre de 2019

EL PRESIDENTE MACRI PARTICIPA DE LA XXV CONFERENCIA DE LA ONU SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO



- El presidente Mauricio Macri participa en el recinto Ifema, en Madrid, de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en su despedida de los foros internacionales tras cuatro años de mandato.



- Macri es uno de los pocos presidentes del sur de América que confirmaron su presencia en la Cumbre de la ONU, que se extiende entre hoy y el 13 de diciembre, junto con el de Ecuador, Lenin Moreno.



- El presidente argentino presenta los planes del país para cumplir de aquí a 2020 con el Acuerdo de París, concebido para afrontar la crisis climática del planeta, y que tiene como objetivo reducir el calentamiento global por debajo de los 2 grados y proseguir los esfuerzos para que no supere los 1,5 grados.



- Tras la ceremonia de inauguración, Macri participa con un discurso de tres minutos en el que "reafirmará la visión del Gobierno argentino sobre la urgencia de actuar en consecuencia para evitar las razones que afectan el medioambiente y provocan el cambio climático en el planeta", según adelantó la Casa Rosada.



- Macri participa acompañado por el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere y los secretarios de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, y de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, entre otros funcionarios.







MOVILIZACIÓN DE CAMIONEROS POR REAPERTURA DE PARITARIAS Y UN BONO DE FIN DE AÑO



9:00. - El Sindicato de Camioneros se moviliza hacia dependencias del Ministerio de Trabajo, en avenida Callao 114 del centro porteño, en reclamo de la apertura de paritarias y el pago de un bono de fin de año para los trabajadores, a raíz del "desfase del salario en comparación con los costos de la canasta básica".







CRISTINA FERNÁNDEZ DECLARA EN LA CAUSA DE LA OBRA PÚBLICA EN SANTA CRUZ



9:30.-La vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, presta declaración indagatoria en el juicio que la investiga por el supuesto direccionamiento de los contratos de obra pública vial en Santa Cruz durante su gobierno.



- La declaración es ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, presidido por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, en los tribunales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires.



- Con esta indagatoria, se cierra la ronda de declaraciones de los 13 procesados y comenzará la etapa de declaraciones de testigos, que se extenderá hasta mediados del 2020







LA MINISTRA BULLRICH DA DETALLES SOBRE EL SECUESTRO DE COCAÍNA EN MAR DEL PLATA



- La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, brinda detalles, en la sede de la Agencia Regional Federal, en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, sobre el operativo "Satélite Blanco", que permitió desarticular días atrás una banda dedicada al narcomenudeo y el secuestro de 13.400 dosis de cocaína.



- Bullrich estará acompañada por el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco; por el jefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia y por el subsecretario de Políticas de Seguridad e Intervención Federal de la Nación, Darío Oroquieta.







DIFUNDEN EL VEREDICTO EN EL JUICIO A UN REMISERO POR EL FEMICIDIO DE UNA MESERA



13:30.- Se da a conocer el veredicto en el juicio a un remisero acusado del femicidio de una mujer que trabajaba como mesera de un pub y fue estrangulada con su propia chalina hace tres años, en el partido bonaerense de Florencio Varela.



- La audiencia se realiza en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Quilmes, situado en Hipólito Yrigoyen 475, donde juzgan a Héctor Fernando Velázquez (65) por el crimen de Micaela Lorena Elías (36).







BUENOS AIRES ALBERGA EL COUNCIL OF THE AMERICAS 2019



15:00.- El Americas Society-Council of the Americas 2019, que organiza la Cámara Argentina de Comercio, (CAC), se realiza bajo el lema "Un nuevo panorama para la Argentina.



El encuentro tendrá lugar en el Alvear Palace Hotel, en la Ciudad de Buenos Aires, solo ocho días antes del cambio de gobierno y han confirmado su presencia empresarios, representantes del ámbito académico, legisladores y jefes de gobierno.







LA SOBRINA DE ALPEROVICH RATIFICA ESTA SEMANA EN BUENOS AIRES SU DENUNCIA DE ABUSO SEXUAL



- La sobrina del senador y ex gobernador tucumano José Alperovich, quien acusó a su tío de abuso sexual, ratificará "en el transcurso de esta semana" su denuncia ante los tribunales porteños, algo que ya realizó en la justicia tucumana, donde la causa quedó caratulada como "abuso sexual con acceso carnal".



- "Es inminente su declaración en Buenos Aires" ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 10, a cargo de Santiago Vismara, "aunque aún no hay una fecha concreta" dijo a Télam Milagro Mariona, vocera del equipo técnico de acompañamiento a la denunciante.



- En Tucumán la denuncia quedó radicada en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual de Tucumán a cargo de María del Carmen Reuter , "pero todavía no se sabe qué jurisdicción se quedaría con el expediente", explico Mariona.







DAN A CONOCER LA SENTENCIA A MUSA AZAR POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD



Un Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero emite entre hoy y mañana sentencia en el juicio de la Megacausa IV, en el cual están acusado el ex comisario Antonio Musa Azar y el ex mayor del Ejército Jorge D' Amico, quienes fueron condenados a cadena perpetua en tres ocasiones por delitos de lesa humanidad.



- Durante el debate de esta causa se analizaron delitos perpetrados en los meses previos al golpe de Estado de 1976 y algunos que se cometieron durante la última dictadura militar.



- Entre ellos, la desaparición de Ana María Mrad y el caso de la violación de una menor por el que se imputa a Musa Azar.



- El TOF está integrado por los magistrados Abelardo Basbús, Federico Bothamley y Enrique Lijlledhal,



- En San Juan, también entre hoy y mañana, prosiguen las audiencias del tercer megajuicio que se realiza en la provincia y en cual se acusa a 34 ex integrantes de las fuerzas de seguridad junto con el ex fiscal federal Juan Carlos Yanello.



El ex funcionario judicial está acusado de ser presunto partícipe de homicidio agravado, privación abusiva de la libertad, tormentos agravados, robo y violación cuando ejercía el cargo de fiscal de primera instancia.







FÚTBOL:







MESSI, GRAN FAVORITO PARA LOGRAR SU SEXTO BALÓN DE ORO



13:30 de Argentina.- El astro del Barcelona Lionel Messi es el gran favorito para quedarse con su sexto Balón de Oro que otorga la revista francesa France Football.



- La ceremonia de entrega de premios se realiza a partir de las 17.00 hora local (13.00 de Argentina) en París y -según los analistas- el crack rosarino, de 32 años, tiene todo para ser condecorado por sexta vez en su carrera con esta distinción.



Messi, máximo goleador histórico del seleccionado argentino, ya se alzó con el trofeo en las ediciones 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015.







EL SELECCIONADO SUB 15 DE FÚTBOL DEFINE ANTE PARAGUAY EL PASE A LA SEMIFINAL DEL TORNEO SUDAMERICANO



20:30.- El seleccionado argentino sub 15 de fútbol define el pase a la semifinal del torneo Sudamericano cuando enfrente a su par de Paraguay, anfitrión del certamen, por la última fecha del grupo B.



- El partido se jugará en el estadio de Nacional de Asunción y será transmitido por el canal oficial de Facebook de Conmebol.



- El equipo dirigido por Alejandro Saggese lidera el grupo B con 7 puntos producto de dos triunfos (6-0 a Chile y 2-0 a Uruguay) y del empate del sábado ante Ecuador (1-1).



- Paraguay, en tanto, suma cinco puntos y necesitar ganar para superar la línea de Ecuador (6) que quedará libre.



- Las semifinales se jugarán el jueves entre el primero del grupo B ante el segundo del A y viceversa.



- La final y el partido por el tercer puesto serán el próximo domingo 8 en el estadio de Nacional.