Recordatorio de la agencia Télam para el lunes 25 de noviembre de 2019.

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

MACRI ENCABEZA LA INAUGURACIÓN DE UNA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL BELGRANO SUR, EN CAPITAL



9:00.- El presidente Mauricio Macri encabeza la inauguración de la estación "Sáenz" del ferrocarril Belgrano Sur, ubicada en el barrio porteño de Nueva Pompeya, junto al jefe de Gobierno capitalino Horacio Rodríguez Larreta.



- Macri también estará acompañado por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y los obreros que participaron de la construcción.



- La nueva estación está preparada para recibir a 4.000 pasajeros por día y cuenta con dos andenes laterales con techos y refugios para que los vecinos esperen más cómodos y con dos accesos con boleterías, molinetes y baños, ascensores y escaleras mecánicas.



- La estación se inaugura mientras avanza la construcción del Viaducto Belgrano Sur.







SE DICTA EL VEREDICTO EN EL JUICIO DEL CASO PRÓVOLO, EN MENDOZA



- Se dicta la sentencia en el juicio a dos sacerdotes y un ex empleado imputados por abusos sexuales a chicos sordos e hipoacúsicos que asistían al instituto religioso Antonio Próvolo de Mendoza, a tres años de que salieran a la luz las primeras denuncias del caso, que tuvo repercusión mundial.



- La sentencia a los curas Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (59) y el jardinero Armando Gómez (49), imputados por 25 hechos de abuso, es esperada con mucha expectativa por la comunidad, que aguarda fallos "ejemplificadores".



- Los jueces del Tribunal Penal Colegiado, Carlos Díaz, Mauricio Juan y Aníbal Crivelli, leerán el fallo y se espera la presencia de víctimas, familiares, organizaciones de derechos humanos y numerosos medios de prensa locales e internacionales.



- La lectura del veredicto será a puertas cerradas por tratarse de delitos de instancia privada, aunque será trasmitida en vivo por Internet a través del canal del Poder Judicial de Mendoza.



- Durante los alegatos, la Fiscalía pidió la pena de 45 años para los sacerdotes, mientras que los querellantes solicitaron la pena máxima de 50 años, y la defensora oficial solicitó la "nulidad de todas las acusaciones" o "la absolución de los acusados".







LA DEFENSA PIDE LA EXCARCELACIÓN DEL SINDICALISTA "PATA" MEDINA



- El abogado defensor de Juan Pablo “Pata” Medina, ex titular de Uocra La Plata, pide la excarcelación del sindicalista en la causa de lavado de activos y asociación ilícita por la que permanece detenido desde septiembre de 2017 en el penal de Ezeiza, mientras continúa con una huelga de hambre.



- Según dijo Albarracín a Télam, el reclamo de la excarcelación es en base a las nuevas pautas de la reforma del Código Procesal Penal en relación a las causas para mantener una prisión preventiva.



El planteo de la defensa del "Pata" busca lograr la libertad o una morigeración de la detención del ex titular de la Uocra, vía arresto domiciliario, y se presenta ante el Juzgado Federal de Quilmes, ante el juez Luis Armella.







FÚTBOL:



Continuación de la 14ta. fecha de la Superliga:



19:00.- Colón - Estudiantes (LP) por Fox Sports Premium.



19:00.- Patronato - Godoy Cruz por TNT Sports.



21:10.- Argentinos - Newell's por TNT Sports.



21:10.- Rosario Central - Aldosivi por Fox Sports Premium.