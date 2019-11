Recordatorio de la agencia Télam para el martes 12 de noviembre de 2019.

BOLIVIA: LA ASAMBLEA LEGISLATIVA TRATA LA RENUNCIA DE MORALES Y LA CONTINUIDAD INSTITUCIONAL



- La renuncia de Evo Morales y de todos los funcionarios y legisladores en la línea



de sucesión dejó a Bolivia en un estado de vacío de poder que analiza el Poder Legislativo en una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa (parlamento) llamada por la senadora Jeanine Áñez, quien puede quedar a cargo de la Presidencia en la transición y hasta que se realicen nuevas elecciones.



- La Asamblea debería aceptar las renuncias de Morales y del vicepresidente



Álvaro García Linera y marcar el camino para la sucesión constitucional.







REUNIÓN DE LA OEA PARA DISCUTIR SOBRE BOLIVIA



- La Organización de Estados Americanos (OEA) se reúne para discutir la "situación en Bolivia".



- La reunión del Consejo Permanente de la OEA comenzará en Washington a las 15 (17 hora argentina) según un comunicado de la Organización.







CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DEL ACERO EN BUENOS AIRES



9:30 .- Se inicia en la ciudad de Buenos Aires la edición número 60 del Congreso de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero), con una agenda de temas centrada en la incertidumbre sobre la evolución de cuestiones regionales y del comercio mundial a causa de la guerra comercial internacional entre los EE.UU. y China.



- Abre el encuentro, en el Hotel Hilton del barrio porteño de Puerto Madero, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica; acompañado por Martín Berardi, presidente dela Cámara Argentina del Acero y Máximo Vedoya, titular de Alacero.



- También participan el economista Rodolfo Santángelo, el politólogo brasileño



Murillo de Aragão, y el politólogo mexicano Antonio Ortiz-Mena.



- Por el sector privado estarán los empesarios Paolo Rocca (Techint); Máximo Vedoya (Ternium); Gustavo Werner (Gerdau); Jefferson de Paula (Arcelor Mittal) y Carlos Zuluaga (Acesco), entre otros.







ACTIVIDADES DEL FESTIVAL DE CINE DE MAR DEL PLATA



14:00.- Proyección y debate en el marco del programa Las escuelas van al cine, que tiene como objetivo formar audiencias fortaleciendo la relación de los alumnos



primarios y secundarios con el cine en general y el cine argentino en



particular.



- En la Sala Nachman (Bouolevard Marítimo 2280) y organizada por el festival junto con la Dirección de Educación Artística de la Provincia de Buenos Aires.



14:00.- Presentación de libros de cine en papel en la sala Nachman



- Se trata de "Peter Bogdanovich: Humor y melancolía", de Hernán Schell y Juan



Villegas; "Los años irreverentes. Volumen 1", recopilación de escritos completos



de Quintín en El Amante/Cine; y "Hitchcock en obra", de Ángel Faretta (2° edición).



- Participan José Luis De Lorenzo, Quintín, Sebastián Rosal, Juan Villegas y Carlos Federico Rey.



16.- Mesa debate para reflexionar sobre la actualidad del cine analógico experimental realizado en los formatos 8 y 16 milímetros, en la sala Nachman, para reflexionar sobre el estado actual del cine en celuloide y sus posibilidades dentro del contexto digital.



- Participan Azucena Losana, Luján Montes, Luciana Foglio, Claudio Caldini,



Matías Gritti y Juan José Mugni. Modera Pablo Marín.



17.- El realizador argentino Lisandro Alonso, autor de "Liverpool", "Los muertos"



y "La libertad", entre otros filmes, se presenta en el ciclo Charla con Maestros.



- En Tronador Concert (Boulevard Martítimo 3143) moderado por Marcelo Alderete el realizador recorre su obra, su visión del cine actual y sus proyectos futuros. Modera: Marcelo Alderete.







BODEGAS ARGENTINAS EN LA FERIA PROWINE CHINA



- Veinticuatro bodegas argentinas, acompañadas por Wines of Argentina, participan de la sexta edición de ProWine China en Shanghái, feria anual que reúne a importadores, productores y distribuidores de vino de todo el mundo.



Laferia se realiza entre hoy y el jueves y la participación argentina más que duplica la cantidad de bodegas inscriptas respecto de la edición anterior.







12 DE NOVIEMBRE, DÍA MUNDIAL CONTRA LA OBESIDAD



- El 48% de los niños, niñas y adolescentes toman en promedio dos vasos por



día de bebidas azucaradas cuyo consumo “aviva el riesgo de sufrir obesidad,



diabetes, cáncer y las afecciones cardiovasculares”, según un informe del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).



- La institución académica de la UBA advierte “que el porcentaje de población



que presenta exceso de peso ha ido creciendo en la última década en la región”.



- Argentina es el cuarto consumidor global per cápita de azúcares, un fenómeno que se explica en parte porque el mercado de las gaseosas y los jugos en polvo



se duplicó en los últimos 20 años.



“Algunas de las consecuencias pueden observarse en la balanza: 6 de cada 10



adultos presentan exceso de peso, según la IV Encuesta Nacional de Factores



de Riesgo”, según el IECS.