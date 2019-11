Recordatorio de la agencia Télam para el martes 26 de noviembre de 2019.

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

INAUGURAN EL PARQUE SOLAR DE ANTOFAGASTA DE LA SIERRA, EN CATAMARCA



- Se inaugura el primer Parque Solar Fotovoltaico de la localidad puneña de Antofagasta de la Sierra, construido con financiamiento de regalías mineras.



- Generará una potencia eléctrica de 600,30 Kilowats, y podrá generar energía para 1.000 hogares.



- Se trata de un parque solar fotovoltaico híbrido, de 1.740 paneles, de montaje fijo y contará con modernos equipos de generación diésel, que se usarán en caso de emergencia climática.



- Es el primero de los cuatro que proyecta construir la empresa de Energía Catamarca Sapem en el departamento norteño de Antofagasta. Los otros tres se construirán en las localidades El Peñón, Antofalla y La Ciénaga.







CONTINUA EL JUICIO DE "PORNO VENGANZA" CON EL TESTIMONIO DE LA MADRE DE LA VÍCTIMA



- El juicio contra el tatuador Patricio Pioli, imputado por los delitos de “Coacción y Lesiones Leves Calificadas” continua en la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de La Rioja, con la declaración testimonial de la madre de la joven Paula Sánchez, una amiga y dos o tres testigos que pueden ser de la querella, la fiscalía o del acusado.



- Este juicio oral y público es uno de los de mayor trascendencia provincial y nacional denominado “porno venganza”, que se convirtió en un “caso testigo” para el juzgamiento de un nuevo delito, incorporado en la reforma del Código Penal que comenzará a regir en 2020.



- El acusado es el tatuador riojano Patricio Pioli, de 36 años, quien fue procesado el 26 de marzo de este año por el juez Gustavo Farías, por coacción agravada y lesiones leves calificadas en concurso real.



- La víctima, Ana Paula Sánchez Frega, de 29 años, denunció a Pioli por amenazarla con la viralización de las fotos y videos que él mismo tomó con su consentimiento en la intimidad cuando eran pareja y también de haber sido violento durante toda la convivencia, que fue de sólo siete meses.



- Así, Paula se convirtió en la primera víctima de publicación de material sexual en la Argentina sin su consentimiento que logró llevar a su agresor a juicio.







LLEGA A SALTA EL EX OBISPO DE ORÁN ACUSADO DE ABUSO SEXUAL



- El ex obispo de Orán Gustavo Zanchetta, acusado de abuso sexual y trasladado al Vaticano a fines de 2017, arriba a Salta en un avión proveniente de Roma, para presentarse ante la justicia local luego de que una fiscal pidiera su captura internacional.



- La fiscal penal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, María Soledad Filtrín, requirió el 20 de noviembre la captura internacional del ex obispo, luego de que no respondiera a llamados telefónicos ni correos electrónicos para ser notificado de cualquier acto procesal y tras haber constituido domicilio en el estado Vaticano.



- Fuentes judiciales informaron a Télam que aun no se resolvió este pedido de la fiscal debido a que Zanchetta debe presentarse a una audiencia fijada para este miércoles y que, solo si no cumple con ese trámite, para el que fue debidamente notificado, se configuraría la causal para solicitar su captura.



- Zanchetta fue denunciado el 6 de febrero pasado por un joven que aseguró haber sufrido "episodios de contenido sexual" por parte del ex obispo a partir de 2017, en el edificio del Seminario Juan XXIII y en un domicilio particular de Los Toldos.



- Otro seminarista lo denunció días después por hechos similares "en la casa parroquial San Antonio, el edificio del seminario Juan XXIII y la casa del obispo", desde 2016.