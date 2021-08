Recorren América en bicicleta y aseguran que San Juan es donde mejor los trataron

Ella, 24 años y técnica en Recursos Humanos. Él, 33 años y profesor de Inglés. Su sueño: recorrer 35 países de América en bicicleta y llegar a Alaska. Ambos son pareja hace tres años, en el 2019 empezaron a planificar su viaje y el 7 enero de este 2021 comenzaron a vivir su propia aventura.

Se trata de Micaela Oyarzo y Chralcan Méndez, una pareja oriunda de Río Grande, Tierra del Fuego, que decidió dejar sus trabajos y toda su vida atrás para dedicarse a ser felices y a cumplir su sueño. Para ellos la felicidad era viajar, ya fueron a dedo a Machu Pichu y se quedaron con ganas de más. Así surgió este proyecto que ya están viviendo y disfrutando a pleno.

Micaela y Chralcan actualmente se encuentran en San Juan, la séptima provincia que conocen. A pesar de los miles de kilómetros recorridos y cientos de personas que conocieron, aseguran que los sanjuaninos son los que mejor los trataron en lo que va del viaje.

Arribaron a la provincia el lunes 23 de agosto. Foto: gentileza.

“No nos esperábamos un recibimiento tan lindo, nos contactaron un montón de personas a través de las redes, la gente nos invita a sus casas para que vayamos a merendar o cenar y no lo decimos porque estemos acá”, dijo Micaela a DIARIO HUARPE.

“Realmente es el lugar donde mejor nos trataron y donde mejor nos recibieron, la gente es espectacular”, agregó Chralcan.

Piensan recorrer 35 países de América. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

A la provincia llegaron el lunes 23 de agosto, en medio de un viento Zonda con tierra, calor y polvareda que a ella le causó dolor de cabeza. Están parando en la casa de unos amigos que hace algunos años vivían en Tierra del Fuego. Ahí aprovechan para descansar algunas horas y para hacer artesanías con macramé y alambre. Entre los objetos que venden hay pulseras, llaveros, juegos de ingenio y también stickers. Éstos últimos los incorporaron por el consejo de un viajero como ellos, los venden a colaboración por lo que les pueden dar desde $20 hasta $1.000.

Viven con lo que ganan vendiendo artesanías. Foto: gentileza.

Ya probaron la semita porque quien los hospeda se define como un catador de semitas así que les llevó de diversos lugares para que degustaran. “Nos re gustaron”, comentó Chralcan después de contar que este mismo jueves habían desayunado con ellas.

En Capital solo lo conocieron la avenida Libertador, pero tienen pensado pasar por Zonda, Valle Fértil e Ischigualasto. Todavía no saben cuánto tiempo se quedarán, todo depende de cómo les vaya con la venta de sus artesanías que es el único ingreso que tienen para vivir. Aunque ambos admiten que “viajar en bici es económico, sólo gastamos en algún repuesto para la bici y comida”.

La pareja empezó a planificar su aventura en el 2019. No sabían muy bien dónde querían ir, pero si tenían algo claro, querían irse con tiempo para poder conocer y no tener que estar pensando en volver por el trabajo. Fue así que en diciembre de ese año se compraron las bicicletas, a pesar de que no estaban acostumbrados a andar en ellas de forma diaria.

Iban a salir el 26 de marzo del 2020, pero la pandemia retrasó sus planes. Eso los bajoneó en un principio, pero ese tiempo les sirvió para planificar mejor el viaje y para ahorrar un poco más. Cuando llegó el momento de renunciar, él estaba trabajando en una fábrica y ella en un comercio, no lo dudaron. “No nos costó nada renunciar, la decisión ya estaba tomada, nuestra idea era trabajar para ahorrar para el viaje”, dijo Micaela.

Micaela estaba recién recibida y en su casa no se tomaron muy bien la idea de que se fuera con su pareja a recorrer América, mucho menos en bicicleta, pero como ella dijo, “la decisión ya estaba tomada”. Con el tiempo sus padres comenzaron a aceptar la idea y ahora hacen videollamadas y le escriben por WhatsApp constantemente para saber cómo les está yendo.

Ahora, transmiten su viaje y sus aventuras a través de Instagram y de Youtube, donde abrieron la posibilidad de que les hagan aportes económicos. “Estamos felices viviendo nuestra propia aventura”, cerró Micaela.

Micaela y Chralcan están juntos desde hace tres años. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

Instagram: https://www.instagram.com/viviendoentodaspartes/