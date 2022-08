El pasado viernes se conoció la noticia del funcionamiento de un matadero clandestino que era propiedad de Marcio Gil, hermano del exintendente de Caucete. Del mismo se secuestraron más de 400 kilos de carne de dudosa procedencia, pero se presume sería de caballo. La Dirección de Desarrollo Pecuario es la oficina encargada de fiscalizar y realizar los controles de no sólo de la carne que se consume en la provincia, sino también de chacinados y embutidos.

"Los controles se realizan a diario y la mercadería que no cuenta con el rotulado correspondiente, es decomisada de manera inmediata", comenzó diciendo a DIARIO HUARPE Carlos Camuñas, titular de la Dirección de Desarrollo Pecuario. Son los inspectores de esta oficina los encargados de recorrer los cientos de comercios que se dedican a la venta y distribución de carnes.

Publicidad

El proceso arranca en el primer control de ingreso a la provincia, en el departamento Pocito. "Todos los camiones que llegan con mercadería, sea bovino, cerdo, pollo o huevos, deben presentar la documentación de origen del producto. Cada camión debe venir precintado y solamente se rompe al momento de realizar la inspección y de esta manera está habilitado a distribuir el contenido en la provincia", dijo.

El segundo paso de la cadena de controles se realiza en los mataderos habilitados de San Juan. Actualmente, hay tres. Uno solamente está autorizado a la faena de carne de bovinos y de cerdo. Los dos restantes tienen permitida la venta de los cortes porcinos. "Los días en los que se realiza la faena, en los diferentes mataderos, está siempre presente uno de nuestros inspectores fiscalizando todo el proceso, desde el ingreso del animal hasta la carga de las reses en los camiones. Solamente uno de los establecimientos trabaja de manera diaria", explicó Camuñas.

Finalmente, el ciclo se completa con la revisión ocular de los dos inspectores encargados de visitar cada uno de los comercios que se dedican a la venta de carnes, chacinados y embutidos. "La labor de los inspectores consiste en controlar el estado de la mercadería y su correcto rotulado. Si nos encontramos con carne de dudosa procedencia, se procede de manera inmediata a su decomiso o en caso de mayor envergadura, como el caso del matadero de Caucete, se espera la decisión del juez para saber cómo proceder con el producto", aseguró.

Decomiso

En los controles que se realizan a diario, varios kilos de carne son retirados de heladeras y cámaras frigoríficas. No necesariamente se confisca la mercadería porque se sospeche que se trate de carne de equino, sino por incumplir con las condiciones de conservación e higiene del lugar. "Una vez retirada la carne, se hacen las actas de infracción y la inhabilitación del lugar", contó el director.

Publicidad

La mercancía, dependiendo del estado, es enviada al Parque Faunístico como alimento para los animales que allí habitan y si no de le realiza un proceso de desmaterialización con la ayuda de algún químico. "Este último paso se hace porque no nos llevamos la carne, pero nos aseguramos que no pueda ser comercializada", expresó el especialista.

Habilitaciones

La Dirección de Desarrollo Pecuario tiene por tarea otorgar las habilitaciones no sólo de los primeros en la cadena de comercialización, sino también de las carnicerías, fábricas y locales de venta de chacinados, avícolas y lugares de elaboración de milanesas. "El comercio interesado tiene que presentar una serie de requisitos y documentación que le permitan realizar la actividad. Anteriormente, se otorgaba un permiso de por vida, hoy estamos trabajando para que sea por un determinado periodo", explicó Camuña.