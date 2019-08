Reempadronarán a los beneficiarios de la tarjeta social en 9 de julio

Desde el martes 27 y hasta el viernes 30 de agosto se actualizarán los datos para beneficiarios de la Tarjeta Social en el departamento 9 de Julio.

Es por esto que los titulares tienen que asistir el 27 y 28 de agosto por el Polideportivo de la villa cabecera de 8 a 12 horas. Mientras que los días 29 y 30, el reempadronamiento será en el CIC de Las Chacritas también de 8 a 12 horas.

¿Qué se debe llevar?

Dentro de los requisitos está asistir con la fotocopia del DNI del grupo familiar, la certificación negativa del mes en curso, de todos los mayores de 18 años. Si algún miembro de la familia tiene alguna enfermedad o discapacidad, traer certificado médico original y actualizado.

Si padece obesidad o bajo peso deberá llevar el plan alimentario. En el caso de padecer celiaquía, presentar biopsia. Si alguna miembro de la familia está embarazada, debe presentar certificado del último control.

Además, asistir con fotocopia de recibo de sueldo en caso de trabajo en actividad, mensual o quincenal. También copia del último recibo de pensión o jubilación, del titular o de cualquier integrante del grupo familiar.

En caso de que los niños tengan apellido del padre y no viva en el domicilio deben sacar certificación negativa del padre y si no registra trabajo en actividad, debe traer desvinculación del Juzgado de Paz o exposición policial actualizada (No N° de legajo sino declaración completa). Si en la certificación negativa el papá sí registra trabajo en actividad, debe tramitar cuota alimentaria del Juzgado de Familia.

Además, presentar boleta de servicio donde figure el domicilio actual, contrato de alquiler, último comprobante de Asignación Universal por Hijo donde figure el monto total que cobra, certificado de escolaridad y último ticket de compra.