Reglas comerciales de China podrían afectar a exportadores argentinos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) advirtió hoy que las empresas locales "deben estar atentas a las consecuencias sobre sus operaciones en China", a partir de la implementación en el país asiático del Sistema de Crédito Social.



Ese mecanismo fue ideado por el gobierno chino para, a través de la utilización de Big Data e inteligencia artificial, "monitorear, calificar y finalmente regular el comportamiento de individuos, empresas y otro tipo de entidades, así como también del propio gobierno".



Según explicó la CERA en un informe de su Instituto de Estrategia Internacional, las directivas del Consejo de Estado de China sobre el Sistema apuntan a "promover el valor tradicional de la integridad" mediante mecanismos de premios y castigos, para "incentivar la confiabilidad y restringir la no confiabilidad".



La Cámara explicó que "el comportamiento bueno, responsable o confiable resultaría en beneficios y construcción de reputación, mientras que un comportamiento malo, irresponsable o poco confiable llevaría a castigos, exclusiones de los beneficios y pérdida de reputación".



Entre las sanciones previstas para quienes reciban calificaciones negativas figuran, entre otras: procesos judiciales; multas; limitaciones en las autorizaciones gubernamentales; exclusión de políticas preferenciales (por ejemplo, beneficios impositivos); exclusión de las compras públicas; y sanciones a ejecutivos o empleados de una empresa.



Por ejemplo, precisó la Cámara, "una empresa que viola regulaciones impositivas no sólo podría ser castigada financieramente o con impuestos más altos, sino que también podría recibir sanciones en sus derechos de uso de la tierra, en las posibilidades de viaje de empleados o representantes, o en el otorgamiento de licencias", y cuando se trate de violaciones severas a la ley en áreas de interés público, "incluso es posible la expulsión permanente del mercado".



El lanzamiento oficial del Sistema está previsto para fines de 2020, aunque ya se implementan más de 40 proyectos piloto en distintas jurisdicciones y se eligieron 12 ciudades modelo, incluidas Hangzhou, Nanjing, Xiamen, Chengdu, Suzhou, Suqian, Huizhou, Wenzhou, Weihai, Weifang, Yiwu y Rongcheng.



Los criterios de evaluación del comportamiento por parte del gobierno chino no serían sólo indicadores financieros o crediticios en sentido estricto, sino variables económicas más amplias y también sociales, ambientales, legales, políticas y éticas.



Según la Cámara, el sistema se construiría a través de la integración de datos provenientes de fuentes tradicionales (registros del gobierno o de entidades privadas), pero también de fuentes digitales a través de sensores de Internet de las Cosas e información que los individuos brinden a sitios web y aplicaciones.



"La idea es que eventualmente el sistema de calificación se realice en tiempo real y que el desempeño en un área afecte a todas las demás", indicó la CERA.