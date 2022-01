Relanzarán Acompañame, con una fuerte inversión en la castración gratuita de perros

La nueva gestión de Ambiente, que ahora tiene como secretario a Francisco Guevara, escuchó el reclamo histórico de ambientalistas y pondrá el foco y la inversión en la castración gratuita de perros y gatos. La próxima semana, adelantó el funcionario a DIARIO HUARPE, relanzarán el Programa Acompañame, que surgió tras la promulgación de la Ley Lara, con medidas que apuntan a disminuir la población de callejeros, tanto gatos como perros.

El relanzamiento apunta a que la esterilización logre el equilibrio poblacional de animales. Para esto es necesario reducir la cantidad de nacimientos, que según proteccionistas pueden ser cientos por día en la provincia. Solo bajando la cantidad perros y gatos que se reproducen es posible que a largo plazo la superpoblación actual caiga, ya que la adopción de la totalidad de los callejeros es, incluso ahora, imposible.

En 2019, el último año del que hay estadísticas y antes de las cuarentenas que relantizaron las esterilizaciones, hubo 9.000 castraciones en el año. Durante el 2021, según proteccionistas, había cerca de 20 operaciones diarias. El secretario de Ambiente dijo que quieren “superar ampliamente” este número, aunque no han definido todavía un objetivo.

Esta necesidad tiene que ver que con no dan abasto con el ritmo actual que ofrecen los centros de zoonosis, que funcionan diariamente en los departamentos del Gran San Juan, pero no en zonas alejadas. En los quirófanos gratuitos tienen a veces meses de espera, tiempo en el que perras y gatas pueden tener una o más camadas de cachorros. A esto se suma que solo con los animales de hogar no pueden cubrir toda la necesidad y las jaurías callejeras o colonias de gatos ferales son aún más difíciles de controlar. Los proteccionistas sanjuaninos no dan abasto.

Ambiente reforzará ahora este trabajo, según Guevara, quien dijo que avanzarán con la contratación de más personal y adquiriendo más recursos. “Vamos a tener más profesionales, más auxiliares de veterinario, más trailer y vamos a ayudar a municipios a reforzar sus centros de zoonosis”, adelantó.

Guevara dijo que antes de la próxima semana pondrán en funcionamiento cuatro trailer más de castración, llevando el total de dos a seis. En los días siguientes el número se elevaría a diez. “Queremos que haya un tráiler a cada dos departamentos”, aseguró.

Ambiente tiene como principal herramienta los quirófanos móviles y además plantean una ventaja, ya que pueden ir a lugares alejados acercándose a barrios. También los han utilizado para llegar a puntos donde se producen muchos abandonos e intervenir en jaurías callejeras, como la Difunta Correa o San Ceferino.

A la par, durante estas semanas Guevara se encontró con intendentes de 10 departamentos y avanzará con los restantes. “Vamos a apoyar con más equipamiento, más recursos y más personal, porque algunos tienen un centros de zoonosis pero necesitan reforzarlos”, dijo. Entre los objetivos de la nueva gestión es que haya servicio de castración gratuita fijo en todos los departamentos sanjuaninos.

La cantidad de veterinarios es uno de los mayores problemas que deben enfrentarse. Es que hay pocos profesionales en el ámbito público y la mayoría trabajan en un horario fijo porque el resto del día está en veterinarias privadas.

“Me reuní con el presidente del colegio de veterinarios, porque obviamente no alcanzan con los que tenemos” explicó Guevara. “Estamos trabajando y articulando turnos y horarios para que podamos dar el servicio”, agregó.

Guevara reconoció que la disponibilidad de servicio de esterilización es la actual gran deuda de ambiente en cuanto al problema de los perros callejeros y la superpoblación. Pero dijo que la prevención y la tenencia responsable seguirán siendo parte de la agenda de su gestión, aunque los esfuerzos económicos más importantes se concentren en las castraciones.