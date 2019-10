Remplazan a 300 autoridades de mesa por inasistencia a las PASO en Santiago del Estero

La justicia electoral de Santiago del Estero resolvió reemplazar a 300 autoridades de mesa que no asistieron a cumplir funciones en las últimas elecciones PASO, informaron hoy fuentes judiciales. La resolución fue adoptada por el juez federal subrogante Sebastián Argibay, al considerar que “al igual que emitir el sufragio, la designación de las autoridades de mesa es también una carga pública y una obligación cumplirla”. "No comparecer estando designado y sin justificación previa implica una falta grave que es sancionada por la justicia electoral y, por lo tanto, a aquellas personas que han recibido el telegrama de su designación como autoridades de mesa se los exhorta desde el Juzgado Federal a cumplir con ese deber cívico y asistan al día del sufragio”, precisó. El magistrado informó que se inició "el proceso de sanción" para las autoridades que no asistieron a las PASO, y que las nuevas designaciones son "es para evitar que se reitere esa omisión porque han demostrado algún desapego al cumplimiento de la norma".