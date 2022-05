Renunció a su cargo en Capital el justicialista acusado de adoctrinar niños

Horas después de que se conociera una serie de críticas contra Marcelo Caruso quien fue desplazado de su cargo como presidente de la Junta departamental del Partido Justicialista en Concepción, el dirigente decidió renunciar a sus funciones al frente de la Policía Municipal del Capital.

Todo comenzó cuando se conoció que Caruso como presidente de la Junta de Concepción organizó una actividad en la que se vio a niños pintando dibujos con la cara de Eva Perón. Si bien el dirigente aseguró que hizo esto sin intenciones de adoctrinar a los niños, las imágenes de los chicos junto a las imágenes partidarias despertaron un sinnúmero de críticas.

Después del mediodía de este viernes, el ahora exfuncionario publicó un mensaje en las redes sociales en el que anunciaba su renuncia al cargo público que ostentaba.

"Ante los hechos que son de público conocimiento y con el objeto de no ocasionar más polémica en los ámbitos en los que me desenvuelvo, he presentado mi renuncia al cargo que desempeño en el equipo de la Municipalidad", aseguró Caruso en un mensaje en sus redes.

Luego, el dirigente capitalino explicó que acatará las decisiones del Partido Justicialista y aseguró que prestará toda su colaboración con la tarea que realice el Tribunal de Disciplina del partido, que será el que deba establecer qué sanciones partidarias le caben a este hombre.

Por último, Caruso se refirió a la actividad que generó polémica y reconoció que "no fue lo suficientemente considerada y evaluada previamente". Además agregó que: "asumo personalmente la responsabilidad del hecho y comunico esta decisión en el marco de una profunda autocrítica", concluyó.

Este diario intentó comunicarse con Caruso, pero el ahora exfuncionario no respondió a los llamados. Antes de que se supiera la noticia de su separación del cargo de presidente de la Junta de Concepción, el referente dio una entrevista en radio Sarmiento en donde aseguró que: "no estábamos adoctrinando, era juego, entretenimiento, los padres estaban en conocimiento de que los chicos iban a jugar, a entretenerse. No estamos adoctrinando", aseguró