Renunció el ministro de Educación italiano, primera baja del gobierno Conte en tres meses

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de Educación italiano, Lorenzo Fioramonti, renunció en las últimas horas a su cargo, molesto por los pocos fondos que obtuvo su cartera en el Presupuesto para 2020, y se convirtió en la primera baja del gobierno de Giuseppe Conte a poco más de tres meses de haber asumido.



Fioramonti, miembro del Movimiento Cinco Estrellas (M5E), le comunicó su dimisión a Conte a última hora del miércoles 25, luego de no haber obtenido el aumento de 3.000 millones de euros que buscaba para su cartera, informó la cadena pública de noticias RAI.



El ahora ex ministro se convirtió así en la primera baja del Gabinete del gobierno de Conte, iniciado en septiembre pasado en base a una coalición entre el Cinco Estrellas con el centroizquierdista Partido Democrático y otros grupos menores como Libres e Iguales.



Según el diario Repubblica, Fioramonti no dejará de apoyar al gobierno sino que volverá a su banca de Diputado para constituir un grupo autónomo de apoyo a Conte, aunque fuera del bloque del M5E.



De confimarse el nuevo grupo parlamentario, sería la segunda sangría legislativa para el Cinco Estrellas en menos de un mes, luego de que tres senadores se pasaran a la Liga a inicios de diciembre, en una jugada que provocó críticas al líder de la fuerza, el canciller Luigi Di Maio, que debió ser confirmado públicamente por el fundador de la fuerza Beppe Grillo.