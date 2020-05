Restituirán a los médicos separados en el hospital Rawson

El vicegobernador Roberto Gattoni confirmó que el gobernador Sergio Uñac solicitó que se reincorpore a su cargo a los médicos Sandra Ferrari, jefa de Infectología y Carlos Lezcano, jefe de Terapia Intensiva de Adultos del Hospital Rawson.

Ambos profesionales fueron separados de sus funciones en el marco de la investigación sobre cómo se realizó el vuelo sanitario en el que llegó a la provincia el tercer caso de coronavirus.

En declaraciones a Radio Sarmiento, Gattoni explicó que este jueves el gobernador Sergio Uñac se reunió con la ministra de Salud, Alejandra Venerando, y ella le comentó el avance de la investigación. Ante las pruebas recolectadas fue el mismo Uñac quien sugirió que se reincorpore en sus funciones a Ferrari y Lezcano quienes al parecer no tuvieron relación con la maniobra.

Entre martes, miércoles y jueves se recolecto la prueba necesaria y ya se puede reiniciar el proceso para que se restituyan en el cargo ya que no estaban involucrados en la cuestión judicial

Gattoni explicó que, al parecer, "esta es una cuestión que pasa por otra infectóloga", en referencia a la reciente detención de la doctora infectóloga Rosa Contreras quien fue apresada junto a Javier Porras, el jefe de vuelos sanitarios, en un procedimiento que se realizó en las últimas horas de este jueves.

La reincorporación de estos profesionales llega después de que el mismo gobernador Sergio Uñac aclarara este jueves que ninguno de los dos había sido despedido, sino que fueron separados de su cargo para permitir la investigación.

Poco después la misma Ferrari confirmó que le informaron de una "separación del cargo por 120 días". La médica explicó: "no he sido echada, sino separada al igual que el doctor Lezcano. La resolución dice que es para no entorpecer la investigación de este sumario administrativo por las irregularidades ocurridas por el ingreso del tercer paciente”, añadió.

La separación de ambos médicos generó una protesta por parte de los médicos del Rawson que salieron a la calle a manifestarse. La manifestación se realizó a las 11 de este jueves e incluyó un corte de calle General Paz. Durante la marcha, los familiares de Lezcano le confirmaron a DIARIO HUARPE que se habían asesorado con un abogado y no descartaban iniciar acciones legales.