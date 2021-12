Reunión clave para definir si se hacen el Torneo de Verano y la Vuelta a San Juan

ARTÍCULO EN DESARROLLO

Tras las versiones de medios nacionales que dan cuenta de que el Torneo de Verano de fútbol ya no se jugará en San Juan, sino que se disputará en Buenos Aires, el secretario de Deportes, Jorge Chica, aseguró que aún no se ha decidido suspender el evento y adelantó que la semana que viene se reunirá con autoridades de Salud para analizar la situación de la pandemia y definir las acciones a seguir no solo con este torneo, sino también con la Vuelta a San Juan.

Jorge Chica explicó que entre lunes y martes él se reunirá con el Comité Covid para estudiar la conveniencia o no de hacer estos eventos que estaban previstos para el mes de enero.

La decisión de hacer una reunión para definir si se hacen o no estos eventos deportivos se da en el marco de un constante crecimiento en la cantidad de casos de coronavirus registrados en San Juan un claro indicador es que en esa semana el martes se registraron 90 nuevos casos y al día siguiente, el miércoles, se detectaron 185 nuevos contagios.

Mientras en San Juan no cierran la puerta a la posible realización del Torneo de Verano, los medios nacionales dan por hecho que la competencia se realizará en Buenos Aires y contará con la participación de Boca, Independiente, San Lorenzo y Talleres a los que sumarían Colo Colo y Universidad de Chile.

Se cree que la presentación del torneo se hará el 4 de enero y que se jugará en estadios ubicados en el AMBA y la final sería el 25 de enero, unos días antes del arranque de la Copa de la Liga, que se disputará en febrero.

En el caso de la Vuela a San Juan, estaba previsto hacer la 39º edición del evento mayor del ciclismo desde el 30 de enero al 6 de febrero. El 18 de noviembre se realizó el evento de presentación de esta carrera que no se corrió en el 2020 a causa de la pandemia.

Para este año están previstas ocho etapas, con un recorrido de 1.198 kilómetros totales y la participación de 31 equipos, entre internacionales y sanjuaninos. Hasta el momento esta competencia sigue en firme, pero todo dependerá de la situación sanitaria de San Juan.