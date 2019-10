Reyer Venezia, con aporte argentino, venció por la Eurocopa de Básquetbol

POR AGENCIA TÉLAM

Reyer Venezia de Italia, con presencia argentina, superó por 93 a 85 al Limoges de Francia, en un partido válido por la cuarta fecha de la zona B de la Eurocopa de básquetbol, el segundo certamen en importancia dentro del continente.



El base cordobés Ariel Filloy (3 puntos y una asistencia en 5m.) y el alero bahiense Bruno Cerella (3 tantos y un tapón en 9m.) participaron del juego para el conjunto italiano, que ahora reúne un registro de dos triunfos y dos derrotas.



Los aleros norteamericanos Austin Daye y Michael Bramos acumularon 20 unidades cada uno y se erigieron en los máximos anotadores del último campeón de la Liga Italiana.



Por su lado, otro equipo peninsular, Virtus Bologna, perdió el invicto que ostentaba al caer en Grecia ante el local Promitheas Patras, por 78 a 69.



En el conjunto italiano no mostró acción el pivote bonaerense Marcos Delía (ex Obras Basket y Boca), quien no fue utilizado por el DT serbio Sasha Djordjevic.



Mañana, por la zona D, Trentino, también de Italia y con el concurso del base porteño Andrés Forray (ex Banco Provincia), se medirá con Asseco Arka Gydnia, de Polonia.