Ricardo Dillon, desde Ecuador: "Se mueren en sus casas y cuando dan olor, sacan los cuerpos a la calle"

Ecuador vivió y vive momentos muy críticos con el coronavirus: llegan imágenes tremendas, con gente muerta en las calles.

Y por ahí anda un sanjuanino por adopción, como es el "Flaco" Ricardo Dillon, un entrenador que se mudó hace casi 2 años para dirigir al Olmedo (ascendió a la A el año pasado y se mantuvo) y luego fue contratado por el Mushuc Runa (marchaba en mitad de tabla en Primera hasta el parate por la cuarentena).

"La región más complicada es la de Guayaquil, donde la gente se muere en sus casas por falta de atención. Y los familiares con el correr de los días, cuando empiezan a largar mal olor, sacan los cuerpos a las calles porque nadie los va a buscar. Es terrible".

Según el extécnico de Desamparados, las autoridades ecuatorianas tomaron "muy tarde" la decisión del aislamiento social.

"E incluso ahora que estamos en cuarentena hay mucha gente que no entiende y sale lo mismo. Nosotros acá tenemos permitido salir por la terminación de la patente del auto y por la terminación del documento. Si te agarran en un día que no te toca, te meten una multa de 70 dólares para arriba", destacó.

Sobre cuándo puede volver el fútbol en Ecuador, Dillon sentenció; "Es muy difícil hacer futurismo, pero algunos dicen que a mediados de mayo. Yo lo veo muy difícil, porque primero debería estar la salud".

El entrenador lleva varios días encerrado.

"Veo películas, repaso partidos, estudio, toco la guitarra y hacemos teleconferencias con el plantel en las noches", señaló.

"Extraño mucho a mi familia... Gracias a Dios existe la tecnología y nos podemos comunicar por videollamadas -añadió Dillon-. No me puedo ir de acá, porque implicaría que mis jugadores también se puedan ir, así que prefiero quedarme y que los muchachos no pierdan el ritmo de entrenamiento".