Ricardo Vargas y Claudia Andreolli, sanjuaninos varados en Perú: "Siento que nos dejaron tirados"

Ricardo Vargas y Claudia Andreolli llegaron a Perú el 6 de marzo por razones laborales y para conocer algunas atracciones turísticas. Todo estaba bien, hasta que el 19 del mismo mes a este matrimonio sanjuanino le cancelaron el vuelo que de vuelta. Desde entonces, cuenta él a DIARIO HUARPE desde Lima, “estamos confinados”.

Ricardo y Claudia son parte del grupo de al menos 240 sanjuaninos que quedaron varados en distintos países a raíz de las medidas restrictivas por el coronavirus. Desde este viernes la Argentina directamente cerró sus fronteras y no se sabe cuándo podrán volver.

“Estamos en un departamentito que tiene una habitación y un baño y casi que no podemos salir… la dueña nos puso la condición de que no estuviéramos saliendo hasta que todo se solucione”, dice Ricardo. Antes se alojaron en un hostel, pero “nos dijeron que nos teníamos que ir”.

El matrimonio se ilusionaba con conseguir esta semana un vuelo para volver. La esperanza se terminó cuando la Argentina suspendió las repatriaciones. “Yo entiendo y respeto el proceso, lo que no comparto es que no nos den información del tiempo que vamos a tener que esperar”, dice.

Además de la incertidumbre, se están quedando sin plata: “Algo voy a tener que hacer. No tengo disponibilidad para quedarnos 10 días más, quiero trabajar y no sé cómo, porque Perú está totalmente parado por la declaración de emergencia y no te dejan circular”.

Como la gran mayoría de los argentinos que no puede volver por efectos de la pandemia, Ricardo y Claudia fueron al Consulado argentino en Lima y cada tanto intentan hablar con Aerolíneas Argentinas y Latam. Hasta ahora no tuvieron suerte.

Según Ricardo, en el Consulado no les abrieron: les dieron un formulario por debajo de la puerta. "Cuando llamamos al número que nos dieron, no atiende nadie”. Lo mismo les pasa con las 2 compañías aéreas.

El vuelo que les cancelaron fue reprogramado para el 2 de abril, pero saben que será muy difícil regresar en esa fecha: “Siento que nos dejaron tirados y ya sabemos que las restricciones en la Argentina se van a extender”, dice el sanjuanino.