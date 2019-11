Ritondo aseguró que no se puede hablar de "tierra arrasada" en la provincia de Buenos Aires

El ministro de Seguridad bonaerense y diputado nacional electo, Cristian Ritondo, reconoció hoy que en su cartera no comenzó aún la transición con el futuro mandatario provincial, Axel Kiciloff, y ratificó su opinión de que “María Eugenia Vidal fue la mejor gobernadora de la historia”.



El funcionario hizo alusión a la definición del gobernador electo sobre que recibirá “tierra arrasada”, y afirmó que “será que Kicillof todavía tiene que conocer la provincia de Buenos Aires que nos dejaron; cuando sepa el punto de partida que tuvimos va a poder apreciar el gran cambio que hizo Vidal en la provincia”.



“Este gobierno tomó una provincia con 11.000 millones de dólares de deuda y la dejamos con una deuda de 12.000, pero con infraestructura nueva, con fondos para pagar sueldos y aguinaldos, algo que a nosotros no nos pasó”, agregó Ritondo en una entrevista que publica hoy el sitio digital Infobae.



Reconoció además que deberán hacer “autocritica” desde el espacio de Juntos por el Cambio, y aseveró que “debemos trabajar para recuperar la esperanza y estos cuatro años van a servir para valorar aún más lo que este gobierno hizo en la provincia”.



Ritondo confirmó que no tuvo contacto con las futuras autoridades para comenzar con la transición, que se está trabajando en un informe de gestión, y recordó que “yo tuve una muy buena transición con Alejandro Granados, pudimos ir trabajando juntos, tomando decisiones para el futuro. Hoy no tengo ningún nombre que me hayan dicho para ser ministro de Seguridad, y sería importante que se defina rápido para tomar medidas conjuntas, como el Operativo Sol”.



El actual funcionario bonaerense también se refirió al futuro rol de María Eugenia Vidal, y puntualizó que “tiene el rol importante de ser la jefa de oposición en la provincia de Buenos Aires. Hay 61 intendentes, mayoría en el Senado, bloque importante en la Cámara de Diputados de la Nación, y un grado de cariño de la gente que le dice que siga. En lo personal, me gustaría que algún día le toque volver a la provincia. Es una gran gobernadora”.