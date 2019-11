River cambió el itinerario y aterrizará cerca de las 18 en Aeroparque

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

River Plate anunció este mediodía que su plantel aterrizará en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery y no en el aeropuerto internacional de Ezeiza a su regreso de Lima, Perú, tras perder la final de la Copa Libertadores de América ante Flamengo, de Brasil.



La delegación del "millonario" partirá en vuelo chárter a las 14.05 y aterrizará cerca de las 18 en la zona restringida de Aeroparque, según informó el club.



Los hinchas se habían autoconvocado para recibir al plantel dirigido por Marcelo Gallardo en Ezeiza tras la final disputada el sábado en el estadio Monumental de Lima pero este cambio no impediría la presencia de los fanáticos que no pudieron viajar a Perú.



Al llegar a Buenos Aires, el plantel seguramente será licenciado hasta el martes y luego retornará a las prácticas de cara al duelo ante Newell's Old Boys en Rosario programado para el sábado a las 21.45 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa.