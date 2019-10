River clasificó para las semifinales de la Copa Argentina al superar con claridad a Almagro

River clasificó esta noche a las semifinales de la Copa Argentina al superar con absoluta claridad a Almagro por 2 a 0, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza por los cuartos de final. Los goles del "millonario" fueron anotados por el colombiano Rafael Santos Borré (6 min, PT) e Ignacio Scocco (12 min, ST). El próximo rival del vencedor, en la cuarta semifinal consecutiva que jugará por la Copa Argentina, surgirá de la definición de la llave entre Colón de Santa Fe y Estudiantes de Buenos Aires, a jugarse el miércoles próximo a las 21.10, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, de Paraná. River se plantó en el campo con la intención de vulnerar rápido la valla adversaria, presionando muy cerca del área para generar el juego ofensivo sabiendo que Almagro, de la Primera Nacional y conocedor de sus limitaciones, se iba a agrupar en el fondo, como lo hizo, para contener esa intención arrolladora de la "banda roja". Por eso no extrañó, en consecuencia, que los dirigidos por Marcelo Gallardo alcanzaran a ponerse en ventaja cuando solo corrían 6 minutos tras una rápida maniobra. Ignacio Fernández remató desde el borde del área, estrellándose la pelota en el travesaño y Borré, atento como siempre para los rebotes, arremetió para vencer a Christian Limousin. Así el juego se dio como preferían los riverplatenses, para contar con mayores espacios frente a la necesidad de adelantarse de sus oponentes, adueñarse de las acciones y ser más profundos, como lo mostró la llegada de Scocco, que estrelló la pelota contra el poste derecho cuando tiró ante la salida del arquero rival (19 min). Juan Manuel Martínez -ex Boca y Vélez- fue quien tomó el estandarte del intento de reacción que pretendió esbozar Almagro y quien gestó la jugada más clara para llegar a la igualdad, al enviar un pase rasante entre líneas para la escapada de Facundo Suárez, cuyo remate cruzado lo desvió Franco Armani estirando su pierna izquierda (23 min). Tal como se preveía, el DT de los "millonarios" puso en cancha la formación base que jugaría con Boca, el martes 22 en la Bombonera, por la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores, para observar su funcionamiento y ajustar detalles. Por eso, al transcurrir de los minutos, River al saberse superior al "Tricolor" aminoró la marcha, aunque igual pudo generar otras situaciones propicias a las que faltó precisión para aumentar la ventaja en la primera parte. Al comienzo de la segunda, otra vez los de Núñez intentaron arrollar a los de José Ingenieros, que ya al minuto se quedaron con un jugador menos por la expulsión de Nicolás Arrechea, que como último defensor le cometió una falta a Borré para que no se fuera al segundo gol. A partir de allí todo se centró en saber cuándo River cerraría el resultado, lo que logró Scocco con una espléndida definición tras una exquisita asistencia entre líneas de Nacho Fernández, una de las figuras del partido junto al arquero de Almagro, Limousín, responsable de que su equipo no cayera por una goleada del vencedor por todo lo que generó. Incluso, Gallardo se tomó el tiempo para darle rodaje al volante colombiano Juan Fernando Quintero (ingresó por Palacios), después de la lesión que le llevó 208 días de recuperación; y lo mismo hizo con Leonardo Ponzio (entró por Enzo Pérez), otro que había estado lesionado. = Síntesis = River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Milton Casco; Enzo Pérez; Nicolás De La Cruz, Ignacio Fernández y Exequiel Palacios; Rafael Santos Borré e Ignacio Scocco. DT: Marcelo Gallardo. Almagro: Christian Limousin; Nahuel Basualdo, Nicolás Arrechea, Norberto Paparatto y Ramiro Arias; Ezequiel Denis, Lucas Bossio, Walter Rueda y Lucas Wílchez; Facundo Suárez y Juan Manuel Martínez. DT:Gastón Esmerado. Gol en el primer tiempo: 6m, Borré (RP). Gol en el segundo tiempo: 12m, Scocco (RP) Cambios en el segundo tiempo: 2m, Santiago López por Denis (A); 13m, Brian Benítez por Wilchez (A); 18m, Lucas Pratto por Scocco (RP) y Juan Fernando Quintero por Palacios (RP); 22m, Germán Herrera por Martínez (A) y 27m, Leonardo Ponzio por Pérez (RP). Incidencia: ST, al minuto fue expulsado Arrechea (A). Amonestados: Martínez Quarta (R). Rueda, Arias y Basualdo (A) Arbitro: Ariel Penel. Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza).