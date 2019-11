River se quedó con el clásico ante Racing por el torneo Federal

River Plate derrotó anoche a Racing Club por 91-89 y se quedó con el clásico en el encuentro que ambos animaron en Núñez por la octava fecha de la División Metropolitana del Torneo Federal de básquetbol, el tercer escalón de la disciplina profesional a nivel local.



Una conversión y el posterior tiro libre encestado por Pedro Lorusso casi sobre la misma chicharra determinaron la victoria en tiempo suplementario del conjunto ‘millonario’ que dirige Roberto Santín, luego de que el marcador finalizara igualado en 82, al término del período regular.



El capitán Gianluca Pellegrino contribuyó con 20 puntos, 14 rebotes y 4 asistencias para erigirse en uno de los valores más importantes de River, que también tuvo como elemento destacado a Darío Mansilla, con 23 tantos y 6 rebotes.



En el elenco de Avellaneda, en tanto, el alero Leopoldo Ibáñez Paz (ex Temperley) terminó con 19 unidades y 7 rebotes.



El líder Estudiantil Porteño (15 puntos) no tuvo inconvenientes para doblegar a Los Indios de Moreno, por 98-79.



En el elenco de Ramos Mejía el alero chaqueño Alejo Toledo sumó 19 tantos, mientras que el interno Gabriel Pires aportó 12 puntos y 10 rebotes.



Por su lado, Vélez Sarsfield no pudo con Pedro Echague, que lo venció en Flores Sur, por 91-88



En el quinteto de Liniers se destacaron Iván Antoniuk y Agustín Prandi, ambos con 24 puntos cada uno, mientras que para Echague el mejor resultó el experimentado Sebastián Acosta, con 29 tantos y dos asistencias.



Otro resultado: Huracán de San Justo 62-Institución Sarmiento de Santos Lugares 74



Mañana se disputará la novena fecha con el siguiente programa: Caza y Pesca de Don Torcuato-Lanús, Racing-Pedro Echague, Institución Sarmiento-River y Los Indios-Huracán de San Justo, todos desde las 20.